Maikel Mesa: «Soy de Tenerife y este partido es para mí diferente a otros» El mediapunta, que no está disputando minutos desde la cita ante el Mirandés, espera poder jugar y demostrar «las ganas» que tiene

Si alguien genera controversia en Tenerife es Maikel Mesa. Allí no tuvo oportunidades para jugar con la primera plantilla y se exilió en tierras peninsulares hasta reventar registros goleadores y exhibir calidad en el Nástic de Tarragona. Luego llegó la UD Las Palmas, por quien nunca escondió su amor, y le fichó. Desde entonces en la isla vecina se le considera enemigo público por eso de señalarse y besarse el escudo. Y Maikel no esconde que para él es una fecha siempre marcada en rojo en el calendario anual. «Soy de Tenerife y este partido es para mí diferente a otros. Estoy con ganas; pero siempre he dicho que soy un trabajador nato. Veremos a ver a final de semana», expone el mediapunta.

Ahora no está entrando mucho en los planes de Pepe Mel, sobre todo después de la dolorosa derrota en Miranda de Ebro contra el Mirandés, pero espera disputar minutos de amarillo y cuajar un buen encuentro. Para eso se esfuerza en cada entrenamiento. «Intento hacerme un hueco cada semana», dejó claro ayer el jugador en los micrófonos de UD Radio.

Sin favoritos y sin pasado cercano, los derbis son desde cero. Así lo definió el tinerfeño y capitán de Las Palmas. «Da igual la clasificación previa al derbi y más en una competición tan igualada. Se da el caso que los dos equipos estamos muy bien en estos momentos», dijo Mesa.

Sobre la rivalidad y sus amistades en la isla que le vio nacer aseveró que sus amigos «siempre están con el pique sano. Hay que aguantar, pero les he dicho que ya hablaremos tras el partido». Al mismo tiempo, halagó al CD Tenerife. «Este es un Tenerife que me gusta bastante. Es una de las mejores plantillas que ha tenido desde hace años. Al entrenador lo conozco, porque fue el que me firmó para Albacete. Ramis es buen entrenador y buena persona. Le han dado tiempo para este proyecto. Están ahí por méritos propios», añadió sobre el equipo y el entrenador rival.