Los luchadores seguirán sin tener mutualidad para poder competir

La rueda de prensa del pasado 9 de julio del presidente canario Ángel Víctor Torres abrió un halo de esperanza para que el día 1 de septiembre se pudiera ya empezar con los agarres en los entrenamientos dentro del vernáculo deporte, hasta la fecha prohibido, aunque fueran por parejas burbujas y sin en dos semanas no había problemas, que se pudiera hacer con el resto del equipo. Aunque la Junta Directiva de la Federación Canaria tomó posesión el pasado noviembre, en el mismo acto, el presidente de la federación regional, Francisco Rivero dijo textualmente que se iba a «convocar Junta de Gobierno con los presidentes de las federaciones insulares para que analicen y valoren la cotización que tenemos de la mutualidad deportiva».

Este finde semana se desarrollaba esa Junta de Gobierno, vía telemática y en ella la Federación presentó un bróker que propuso a una compañía de seguro que más o menos ofrecía lo de la última temporada, es decir pagar una póliza de más de 200.000 euros por el año de seguro médico, con lo cual el monto total debía dividirse entre las fichas tramitadas. Esto produjo un debate, pues si las fichas fueran las de la última campaña, pagaría toda la familia de la lucha canaria una media de poco más de 120 euros por licencia. Si hubiera menos fichas, la cantidad seria mayor. El debate quedó abierto con posturas diferentes e incluso algún presidente sugirió que fuera el Gobierno de Canarias quien pagara la mutualidad.

Al final Francisco Rivero decidía que se abría un periodo de licitación para que pudieran presentarse nuevas compañías de seguro a la puja, algo que algunos no vieron con buenos ojos, pues hasta la fecha es difícil que alguna de ellas desee asegurar al vernáculo deporte.

El debate subió de tono, y por parte de la presidencia federativa se aludió a los miembros de la Junta de Gobierno anterior con frases que el presidente de la tinerfeña, Jeremías Hernández, no le parecieron afortunadas. «No se puede hablar de personas que no estaban presentes y que no se pueden defender, por eso pedí que para la siguiente Junta se convocara y se citara a Eligio Hernández, Juan Ramón Marcelino (expresidente de la canaria) y el tesorero, Lázaro Illada, para que explicaran la razón de su actuación con el tema de la mutualidad. Espero que esta petición haya quedado escrita en el acta».

A pesar de una primera oposición por parte de Francisco Rivero a la presencia de las personas mencionadas, porque no pertenecen a la Junta de Gobierno, el presidente de la tinerfeña, que contó con el apoyo de la presidente de la insular de La Palma, Fina Rodríguez, le recordaba que el bróker que había hablado en la Junta tampoco pertenece a la misma. Lo único claro es que, a fecha de hoy, los luchadores y luchadoras siguen sin tener mutualidad y, por tanto, tampoco podrían entrenar. De no tomarse una decisión rápida, se corre el riesgo que en septiembre se pueda agarrar, pero que no se pueda realizar, ya que se carece de mutualidad.