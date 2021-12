Luchadoras de Fuerteventura acusan de discriminación a Francisco Rivero

El mundo de la lucha canaria sigue esperando por la resolución de la Dirección General de Deportes para conocer si Francisco Rivero seguirá siendo presidente o no de la Federación Canaria de Lucha, tras la denuncia efectuada por la federación insular de Tenerife y cuya respuesta sigue sin llegar. Mientras eso ocurre, otro frente más se le abre al dirigente de la regional y a los cuatro directivos -dos eran suplentes- que todavía le quedan, de los doce que le acompañaron al principio de la legislatura, hace ya un año.

La luchadora del Saladar de Jandía, Inés Cano, en redes sociales, le ha escrito una carta abierta, en representación de un grupo de luchadoras, en busca de una explicación a su prohibición de la liga interinsular entre los cuatro equipos femeninos de Fuerteventura y los dos de Lanzarote, competición que se iniciaba la próxima semana, mientras que a las masculinas -que sepamos está planteada la de Fuerteventura y Gran Canaria además de la de Tenerife y la Palma- según ella, no le pone problema alguno. Textualmente publicó: «Estimado Francisco Rivera Vega Franriver. Fuerteventura nos dirigimos a usted para comentarle que el formato de la liga interinsular femenina de Fuerteventura ya venía establecida con los 2 equipos procedentes de Lanzarote, después de que usted NO haya autorizado el mismo formato acabado de mencionar, por el motivo de que usted tiene prevista la liga regional femenina para enero y no quiere que se pisen las luchas, aunque a día de hoy, recordarle que NO haya hablado con los equipos femeninos sobre ello, ni ha abierto inscripción, ni haya NADA sobre ese tema. En Lanzarote son 2 equipos, una liga insular con solamente dos conjuntos, parece que no va a tener mucha expectación, con todo el respeto a ambos. Creemos que, tanto para ellas como para nosotras se vería una liga más llamativa y así habría más variedad. De todas formas, aprovechamos este mensaje para decirle que igual que según usted dice que no autoriza 2 equipos femeninos de otra isla se unan a la liga de Fuerteventura, por considerarla de carácter regional. me podría explicar ¿por qué un equipo masculino si puede incorporarse en esa misma isla a la competición masculina? ¿Qué diferencia hay? ¿En qué se basa para decir que la liga masculina es insular aunque tenga equipo de otra isla (Gran Canaria) y la fémina es regional por tener 2 equipos féminas de otra isla (Lanzarote)?».