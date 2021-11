De cómo la lucha ha logrado que Manuel gane al Asperger

En Punta Mujeres, en municipio de Haría, isla de Lanzarote, vive una madre coraje, Cristina Calderón, que tiene a un hijo de 10 años llamado Manuel, con síndrome de Asperger y ha encontrado en la lucha canaria una terapia que le ha hecho mejorar de una manera importante, puesto que en el resto de actividades o era rechazado o el niño sencillamente, se sentaba y no hacía nada.

«Fue con tres años cuando comenzamos a ver que algo no iba bien con Manuel» reconoce, sentada en el teleclub de Punta Mujeres y con su hijo al lado, en modo torbellino, pero muy dicharachero y simpático.

«Entonces me dijeron lo que tenía y después de llevarlo al médico y mirarlo, era por la rama del Asperger. Al entrar en la lucha canaria, ha renacido y le ha dado vida», dice. «¡Me gusta mi entrenador Alberto!», gritaba Manuel entusiasmado al escuchar a su madre.

«En el Norte, el club es más una familia que deporte y te ayudan muchísimo, por ello les estoy muy agradecida», se sinceraba Cristina por el trato que le dan a su pequeño.

«El Asperger es una rama diferente del autismo, es un poco más abierta, pero yo le aconsejo a todos los padres que prueben con la lucha canaria. Si se quiere, se puede», admite orgullosa.

Le costó encontrar donde hacer una actividad física para su hijo. «Con el problema que tiene, no me lo admitían en muchos deportes, porque es un niño que se sienta y no hay manera de levantarlo. Probé con la lucha porque él quería y ahora le gusta estar entrenando, luchando, compitiendo, algo que no hacía en ningún otro deporte. Lo ve como un juego y al menos hace una actividad física que lo ha integrado», resalta.

Las mejoras de Manuel han sido evidentes tras entrar en los terreros. «El síndrome de Asperger para él se le manifestó al principio. No hablaba, no caminaba, le costaba mucho poder conectarse con la gente, se quedaba solo, siempre estaba solo, pero ha ido mejorando. Ahora está muy contento porque en el equipo tiene muchos amigos», insiste.

Su ingreso en el vernáculo deporte vino por una amistad. «Tenemos un amigo que siempre ha estado en la lucha y nos animó a probar, que no había problema y se ha demostrado que todo el que quiere, puede».

Manuel también quiso dejar patente su felicidad: «Me llevo bien con mis compañeros, que son mis amigos y ya sé hacer la cogida de muslo y el traspiés», explicando con gestoformas cómo se hacían ambas mañas.

A pesar de todo, la vida con Manuel no es nada fácil. «Hay que estar constantemente con él, que tenga compañía, ya se relaciona. Tiene psicóloga, logopeda, pero le cuesta estudiar. Es un constante día a día luchando con él, pero para eso estamos los padres», razon.

Cristina tuvo mucha esperanza que cambiara con la lucha. «Sí, me dio la sensación que le iba a llamar la atención y que mejoraría, como así fue. Es un deporte competitivo y como después se dan la mano, eso me gustó. Manuel no es un niño que le gusten las peleas o el peligro. Los médicos me dicen que ha cambiado muchísimo y que el deporte le está haciendo mucho bien, porque antes se encerraba en casa y no salía. Míralo ahora, parece otro», añade con una sonrisa.

Manuel se sabe de memoria el nombre de todos sus compañeros, los recite de memoria, y tiene muy claro qué es lo que más le gusta de practicarla: «Estar con mi entrenador y con mis amigos».

Sabía que por la pandemia no podía luchar, pero ya le han dicho que a final de mes igual se incorpora a los entrenamientos y eso le tenía muy contento.

La madre quería enviar un mensaje de optimismo a todos los padres con niños con problemas. «Que lo prueben. El hizo tenis y fútbol, pero ahora se considera luchador». Manuel respondía a su madre. «Tengo que estar fuerte para poder ganar y por eso he de comer mucho todo el día».

Cristina sabe que hay madres en Lanzarote con hijos que tienen dificultades parecidas, ya sea de autismo o de Asperger y quiere insistir un mensaje de esperanza para otros padres en su misma situación y que piensan que está todo perdido. «Solo les digo que lo prueben, mira a Manuel, no hay nada perdido. Manuel no escribía, no hablaba y míralo ahora. En casa con su padre hace lucha, hace el bruto y se lo pasa genial», apunta con humor.

Manuel tiene claro lo que desea hacer en el futuro, según Cristina. «Quiere ser gamer y estudiar la carrera de informática, pues dice que va a ganar dinero para que yo deje de trabajar».