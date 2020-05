Los ciclistas canarios quieren salir a entrenar

La Federación Canaria de Ciclismo (FCC), en la persona de su presidente Ramón Sierra Rodríguez, ha enviado distintas cartas tanto al director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Manuel López, y al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Víctor Torres, donde se hace referencia a lo siguiente:

Después de la publicación del BOE de la normativa sobre la fase 1 del desconfinamiento, en la Orden SND/399/2020 que permite libertad de circulación por la provincia, y a su vez continua vigente la normativa de la OM SND/ 388/ 2020 dictada para la Fase 1 que solo posibilita realizar deporte en el ámbito territorial del municipio en determinadas franjas horarias. A la FCC le preocupa la seguridad, ya que los federados tienen que entrenar por carreteras, calles o caminos llenos de personas corriendo, paseando o de ciclistas no habituales, con el consiguiente riesgo de accidentes.

El ciclismo necesita mucho espacio para poder llevarse a cabo, por ello la FCC solicita que puedan circular y entrenar por la totalidad de su isla de residencia sin límite de horarios establecidos para la práctica deportiva, a todos los ciclistas federados. La FCC entiende que eliminar las limitaciones de espacio (siempre dentro de la isla) y de tiempo es perfectamente viable e incluso más seguro para nuestros ciclistas, siempre respetando las normas de distanciamiento, haciéndolo de manera individual y siguiendo las recomendaciones sanitarias para antes y después de la práctica.

En caso de que no considere oportuno en esta fase implantar esta medida para todos los federados, la FCC solicita como segunda opción, como así se recoge en la Orden SND/399/2020, modificar los horarios de salida para la práctica deportiva ciclista en horario de mañana de 7 a 11 horas y en la tarde de 18 a 21 horas, en vez de las establecidas actualmente(6 a 10 y 20 a 23) ,ya que con esto hay más horas de luz y a su vez no tan peligroso para nuestros federados. Del mismo modo, la FCC quiere expresar su total desacuerdo con las medidas adoptadas en cuanto a la libre circulación dentro de cada provincia durante la Fase 1, en las que no se incluye la libertad de movimiento para poder practicar ciclismo fuera de los límites municipales y de las franjas horarias vigentes, pero sí para otro tipo de actividades.