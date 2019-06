Los aullidos solidarios del CB 7 Palmas

A Ivón Hernández Reboso le brillan los ojos –en claro gesto de emoción– cuando recuerda que «con José María empezó todo». La profesora del colegio La Salle Antúnez es una de las principales culpables de darle vida a las dos Escuelita TEA de las que hoy en día presume el Club Baloncesto 7 Palmas, entidad pionera en toda Canarias con el baloncesto inclusivo para personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Y tiene mucho sentido su afirmación cuando relata aquellos primeros pasos. «Los padres de José María estaban bastante preocupados porque no interactuaba y se pasaba los recreos sentado en un banco. Entonces, se me ocurrió que como a mí lo que me gustaba era el baloncesto, un deporte que daba posibilidades, introducirlo por ahí. Hablé con compañeros de su clase y les propuse que dos días a la semana saliéramos juntos, sus dos compañeros y yo, a jugar al baloncesto», narra con detalle.

Bendita idea la de Ivón. «A medida que José María se fue integrando yo me fui retirando del juego. Justo en esa época coincidió que Jordi [presidente del club de Los Lobos, como así se denominan] me presentó su proyecto con el CB 7 Palmas, cuyo eslogan era Nuestra huella es diferente, y no pude callarme. Le dije que eso no era así y le expliqué lo que yo entendía que le faltaba para que así fuera. Y fue entonces cuando le lancé la propuesta que yo llevaba ya como un año buscando la posibilidad de que José María pudiera jugar a un deporte que ya por entonces amaba», asevera.