López Abellán, de nuevo campeón de España de pentatlón militar

Un referente nacional

«He cumplido uno de mis objetivos de cada temporada un año más. Trato de no presionarme más de lo debido con el propósito de conseguir llegar a lo más alto en el campeonato nacional de manera consecutiva, pero lo he conseguido una vez más a pesar de la presión de tener en juego las plazas para ir a las Olimpiadas Militares en China », aseveró tras conseguir otra medalla de oro López Abellán.

Reconoce Aday la igualdad y el gran nivel de todos los participantes en la edición de 2019. A pesar de ello revalida el título por cuatro año consecutivo, convirtiéndose en el rival a batir.

«La competición estuvo muy reñida por el nivel que mostraron mis camaradas de las otras unidades. Hasta la última prueba no estaba el pescado vendido, porque hasta que no pases por debajo del arco de meta del cross, el pentatlón militar no acaba y por muchos números que hagas, la competición es la competición», manifestó el militar grancanario, que sigue concentrado en Toledo.