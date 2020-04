«Lo preocupante está en otro sitio, no en las pistas de baloncesto»

— ¿Cómo lleva la cuarentena? — Como se tiene que llevar, con disciplina, con respeto a lo que nos están pidiendo las autoridades y también con resignación. Personalmente tampoco estoy en una situación muy mala porque estoy con mi familia y no nos falta de nada en casa. Se hace pesado, porque son ya muchos días, pero toca aguantar. — ¿Quién está sacando al perro? ¿Quién hace la compra? — La compra la hace mi mujer, y con el perro nos vamos turnando. Lo que pasa es que en Badalona la guardia urbana es muy estricta en ese aspecto, ya que la normativa solo permite pasearlo a menos de cien metros del domicilio, así que todo se limita a sacarlo hasta la esquina y volver. — Por sacar algo positivo, hacía años que no estaba tanto tiempo con toda su familia, supongo. — Sí, es así. Mis hijos ya son mayores y estamos conviviendo de una manera que a estas edades, entre comillas, es un lujo. Está siendo en este sentido agradable y lo estamos aprovechando. Estoy un poco preocupado por alguna persona de mi entorno que sí que está sola, y algún jugador que también lo está, porque por mucha tele que tengas o redes sociales, no tener contacto con otras personas es muy duro. En el equipo hay varios jugadores en esa situación, entre ellos Luke Nelson, exjugador del Granca, por ejemplo. — Sé que le gustan las series. ¿Con cuál está ahora? — Empezamos ayer [por el jueves] con Califato, que trata sobre la problemática de los grupos terroristas árabes... Está muy bien, aunque tengo que advertir que es durilla. Hemos visto muchas, creo que estamos muy al día en ese sentido. — Es tiempo también de redes sociales, donde siempre ha sido muy activo. — Bueno, te lo demanda el aburrimiento. Sobre todo al principio, ahora estoy un poco menos activo. Estoy haciendo muchos clinics online y viendo los de otros compañeros. — Baloncesto que no falte, vamos. — Obviamente no. Además estoy viendo partidos, sobre todo de LEB, que la tengo un poco abandonada, también de Euroliga... — A Canarias le ha beneficiado cerrar las entradas a sus islas. En este caso la insularidad ha beneficiado. — Sí, uno de los primeros casos fue ahí y parecía preocupante, pero luego en cambio todo ha ido mucho mejor. No creo que solo sea por la insularidad, seguramente se han tomado muy buenas decisiones por parte de los sanitarios responsables de la comunidad, y la realidad es que están teniendo menos casos porcentualmente que en otros sitios. — Si hace dos meses le dicen que iba a estar encerrado en casa... — Era algo absolutamente impensable. Está siendo un mal sueño para todos. Sobre todo, vamos a ver qué va a pasar a partir de ahora, cómo va a cambiar la sociedad con nuestros hábitos, ya que somos mucho de contacto físico, de salir a la calle, ir a restaurantes, etcétera. Todo eso va a cambiar y será muy duro para todos.

«Está siendo un mal sueño para todos. No es solo cuándo se levante el estado de alarma sino cómo volverá todo a la normalidad»

— Volver a abrir una cancha de baloncesto al aficionado, por ejemplo, no será tarea fácil. — Claro, es un tema muy preocupante porque no dejan de ser recintos donde la gente está muy junta, que es una gran parte de la gracia de ir a ver un espectáculo deportivo, y es complicado que se pueda hacer en las próxima semanas... diría que meses. — La nueva prórroga del estado de alarma estaba cantada. — Sí, pero además no es solo cuándo se levante el estado de alarma sino cómo se vuelve todo a la normalidad, que está claro que no será de una semana para otra. — Barcelona, junto a Madrid, está siendo mucho más golpeada por este coronavirus. ¿Qué sensación percibe entre familia y amigos? — Es una sensación de impotencia lo que me transmiten y lo que yo transmito también a las personas con las que hablo. Y luego, también, de resignación. En mi familia tengo la suerte de que no hay ningún afectado y eso te hace ver las cosas desde más distancia. Imagino que las familias que están teniendo afectados lo deben de estar sufriendo muchísimo más. — Este es un duro golpe a la salud y también a la economía. — Está claro. Este es un país que vive, en una gran parte, del turismo y de los servicios, así que lógicamente el golpe es muy fuerte y será duro para el país y para muchas personas cuya relación laboral tenga que ver con esos sectores. — El Basket Manresa fue de los primeros en presentar un ERTE. ¿Fue aceptado por toda la plantilla? — Sí, todos sabemos que Manresa es una entidad que siempre está al límite en ese sentido, y ante una situación como esta se ha sobrepasado. No te queda otra que aceptarlo y ya está. Diría que casi lo que hicimos fue animar al presidente porque también hay que reconocer que su situación no es nada cómoda. El club va a hacer un esfuerzo para pagarnos una parte se juegue o no y, aunque sea menos de la mitad, agradecemos ese esfuerzo ya que lógicamente se les han reducido los ingresos de una manera brutal. — También ha perdido, aunque esto le dolerá menos por aquello de la solidaridad, el balón firmado por toda la plantilla del Valencia el año que logró el título de Liga. ¿Cómo fue la puja? ¿Sabe por cuánto se vendió? — Fueron 1.600 euros, que me parece una barbaridad. Te sabe mal perder un objeto al que le tenía cierto cariño por lo que representaba, pero es una buena obra que lo merece, y seguro que el que ha pagado esa cantidad de dinero es porque realmente le hacía mucha ilusión. — ¿Cómo cree que está gestionando esta situación el Gobierno español? — Sinceramente, creo que bien. Es algo que nadie esperaba y además es muy fácil criticar desde fuera. Tengo esa sensación que tenemos los entrenadores al tomar decisiones, cuando los típicos haters están todo el rato criticando que si pides tiempo muerto, que si sacas a uno u otro, etcétera. Seguro que han cometido errores, que me parece muy bien que se critiquen, pero creo que todo tiene que tener también un punto de solidaridad por parte de los partidos que ahora están en la oposición, y que en otro momento han estado en el gobierno y han tenido que resolver situaciones, posiblemente no tan graves como esta. Esto es muy gordo y es muy difícil tomar las decisiones perfectas cuando no sabemos lo que va a pasar la semana que viene.

«Lo ideal sería que se jugara y con público; si al final se suspende habrá que respetar la decisión»

— ¿Cómo mantiene el contacto con sus entrenadores y jugadores? — Con mi staff técnico estamos conectadísimos a diario, a través de WhatsApp y a veces por correo electrónico. Intentamos, entre comillas, seguir trabajando intentando mejorar como entrenadores comentando partidos que vemos y mirando los archivos de vídeo para analizarlos. A los jugadores se les ha dado un plan físico que están haciendo para que les ayude a estar en activo y, en caso de que volvamos, el regreso sea menos impactante. Ahora ya menos, pero las primeras semanas sí que la doctora y el fisio estuvieron muy pendiente de ellos cada día para que se tomaran la temperatura y ese tipo de cosas. Luego, humanamente un poco más pendiente de los tres jugadores que tenemos que están solos por si necesitan algo. — La ACB celebra mañana una asamblea con los clubes. ¿Qué espera de ella? — Por un lado, mi sensación es que el basket ahora mismo es un problema menor para la sociedad, con lo cual ahora tampoco deberíamos hacer un gran debate sobre si se juega o no porque creo que lo preocupante está en otro sitio, no en las pistas de baloncesto. Y por otro lado, estoy a expensas de lo que decidan los directivos. A mí lo que me gustaría es que se jugara, pero con público. Aunque tengamos que jugar hasta finales de julio para mí eso sería lo ideal. Si eso no puede ser y se tiene que jugar sin público, lo consideraré un mal menor y ya está. Yo estoy preparado mentalmente para jugar, porque es lo que depende de mí, que no me coja desprevenido, pero si finalmente se tiene que suspender la Liga será porque es lo mejor para todos y habrá que respetar la decisión de nuestros directivos. — El jugador va a necesitar mínimo dos o tres semanas para volver a competir en condiciones. — Lógicamente es mucho tiempo parado. Aunque están haciendo trabajo físico, muchos no tienen posibilidades porque no tienen espacio suficiente en sus casas y sería muy peligroso sacarlos de este confinamiento y ponerlos a jugar. Incluso diría que para empezar a entrenar habría que hacerlo de una forma progresiva porque corremos el riesgo de lesionarlos. Y para ponerlos a competir al 100% se necesita un periodo de aclimatación y progresión. — No sé si es su caso, pero hay equipos que ni siquiera están ahora mismo al completo. — Nosotros los tenemos a todos en Manresa menos a Eulis Báez que pudo coger un vuelo y está con su familia en Gran Canaria. Estimo que no sería complicada su vuelta en caso de volver a jugar. — Salud por encima de baloncesto, fútbol, políticos, etcétera, ¿no cree? — Sí, y en este caso está garantizado que nuestros directivos de la ACB no van a tomar ninguna decisión que ponga en riesgo la salud de nadie. Una cosa es jugar los partidos, que tiene una problemática, pero luego también están los desplazamientos, aeropuertos, aviones... Estoy seguro que lo van a tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones. — ¿Qué nos puede enseñar toda esta situación? — Soy un poquito pesimista porque creo que olvidaremos rápido, pero ojalá que esto sirva para ser más respetuoso con el medio ambiente y para que a todos los niveles variemos nuestras prioridades como sociedad. Esto sería genial que sucediera, aunque lo veo más como un sueño que no como algo que crea que puede pasar de verdad cuando todo esto termine. — ¿Algún mensaje para los grancanarios, en particular por aquello de su pasado claretiano, y los canarios en general? — Estoy contento de que la situación en Canarias no sea de la gravedad como lo está siendo en otros lados, me alegro mucho de que sea así. Mantengo contacto con bastantes personas de la isla y sé que están todos bien. Que sigan haciendo caso a todo y esperar a que dentro de poco podamos todos volver a una normalidad lo más normal posible.

«No veo lo de jugarlo todo en Canarias»