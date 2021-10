«Cuando te llama un club de la grandeza de la UD, ni te lo piensas»

Dicen en la UD que va a ser una de las sensaciones de la temporada, que se va a encargar en el campo de justificar el futbolista de talento y arte que lleva dentro. Con 25 años, Pinchi, que llegó a jugar un amistoso con el Atlético a las órdenes de Simeone, viene a romperla.

–Considerado niño prodigio del Deportivo, con debut precoz en Primera, luego captado por la cantera del Atlético de Madrid, para luego pasar por Extremadura y Fuenlabrada. ¿Espera encontrar en la UD la estabilidad que le ha faltado?

-El fútbol es un camino largo. Cuando me consolido en el fútbol profesional, en el Extremadura, juego casi todo y el año pasado, en el Fuenlabrada, y pese a una lesión, acabo muy bien y contando para el entrenador como titular. Pienso que estoy en la dirección adecuada. Y hablándolo con mi familia y mi representante, creo que en la UD voy a encontrar el mejor contexto, por su forma de jugar, calidad de vida en la isla, grandeza del club... Pienso que estoy ante un gran año, y lo afronto sabiendo que no me voy a meter la presión de tener que ser titular ya, de dar mi mejor rendimiento en el primer amistoso. Quiero hacerme un hueco en el equipo y ser importante, pero todo va a llegar a su tiempo.

SUS FRASESCONFIANZA«Pienso que será una gran temporada tanto para el equipo como para mí. Espero dar alegrías»RIQUEZA TÁCTICA«Puedo jugar arriba en cuaqluier posición. En banda, como enganche o de delantero»

-¿Qué pensó cuando le llamó la UD? ¿Por qué eligió venir?

-Siempre he pensado que la UD es un club grande por su historia y todo lo que tiene. Son muchos años en Primera División y con jugadores que, además, pasaron por el Deportivo como Turu Flores, Valerón... Gente muy importante en el fútbol español. Cuando te llamo la UD hay poco que pensar. Además, me atraía el estilo de juego. Ahora me toca devolver la confianza que han puesto en mí.

-¿Qué puede esperar el aficionado de la UD de Pinchi?

-Espero darle muchas alegrías a la gente con goles y fútbol. Lo voy a dejar todo para el equipo. Las temporadas son largas y hay momentos en los que, a veces, no van las cosas como quieres. Pero, en general, creo que todo irá bien tanto para el equipo como para mí. Tengo esa confianza.

-Jugador de banda con capacidad de desborde...

-Soy un jugador de banda pero, en un 4-4-2, puedo jugar sin problema arriba y como enganche o delantero. Arriba puedo jugar en cualquier posición.

-¿Ya ha tenido tiempo Mel de transmitirle lo que quiere de usted? ¿Cómo asume la competencia en el frente ofensivo?

-Él sabe lo que puedo dar. Llevo pocos días, dos partidos amistosos ya, mucha carga de trabajo... Tampoco hemos tenido tiempo para más. Sobre la competencia, tengo claro que hay que trabajar duro y lo demás llega solo.

-¿Y su integración?

-Conocía compañeros de otras etapas, como Ale Díez en el Extremadura o Clemente en el Atlético B, y eso ayuda, desde luego. Pero una vez que estás metido en el grupo no hace falta mucho para adaptarte. Hay gente excelente y eso se nota en un par de días.

-Antes hablaba del estilo de juego de la UD. ¿Qué le parece el nivel que ha encontrado en sus compañeros?

-El estilo de la UD siempre fue y es muy característico. Tener el balón, asumir la posesión e ir arriba. Hay muy buenos futbolistas, de buen pie y competitividad. Los chicos del filial, igual, tienen una calidad enorme.

-¿El reto es el ascenso?

-Vengo a la UD a sentirme futbolista, a divertirme y a buscar un objetivo claro, aunque sin obcecarnos, con pasitos de hormiguita, poco a poco, para poder alcanzarlo. Sin obsesiones.

-¿Cómo ha reaccionado al positivo de Sergio Ruiz y el aislamiento de Rafa Mujica?

-Llevamos esto con muchísima precaución. Mascarillas, gel, distancia de seguridad... Es una pena lo que ha pasado con el compañero y espero que se ponga bien lo antes posible. Llevamos un año y medio duro, sin público, sin contacto con la gente

-¿Un futbolista se acostumbra a jugar en silencio?

-Te acabas acostumbrando porque no te queda otra opción. Pero en partidos en casa, cuando necesitas ese empujón de la grada si el partido está sin definir... Se hace duro. Jugar en un estadio con gente es lo más bonito. Que te aplaudan o te piten, pero puedas sentir esa pasión.

-¿Por qué lo de Pinchi?

-Es un mote cariñoso que me puso mi padre. Me llamaba 'pincho' de niño y, como era pequeño, delgado, me quedé con lo de 'pinchi'.