Lemus y su dolor por los Juegos de 2020 que nunca serán

Tuvo el honor de subirse al primer escalón del podio, que le colgaran el oro en el cuello y sonara más alto que ninguno el himno de su país. La foto soñada por todo deportista, ser campeón olímpico. El cubano Juan Carlos Lemus tocó el cielo en los Juegos de Barcelona de 1992 en sus tiempos de boxeador estelar. «Solo por esos segundos merece la pena vivir», recuerda emocionado casi veintiocho años después de la gesta que marcó su carrera sobre el ring. Ganó infinidad de torneos y títulos por medio planeta, incluyendo cetros mundiales, «pero nada se compara a esa medalla», insiste. Afincado desde hace décadas en Gran Canaria, donde durante largo tiempo impartió magisterio y tuteló los inicios de figuras como Ferino V, hoy sigue siendo voz de referencia por su pedigrí y conocimientos.

Y, con el aplazamiento de Tokio 2020 a 2021 latente, con pérdidas millonarias y planificaciones deportivas destrozadas como daños colaterales, cobra interés su reflexión al respecto al ser historia viva de la cita deportiva más universal. Lemus entiende que los imperativos sanitarios, a cuenta del coronavirus, hayan obligado a posponer los Juegos, aunque no esconde su pesar, al entender que es «una noticia pésima».

«Durante cuatro años se acumula un trabajo bestial por parte de competidores y selecciones nacionales para llegar en plena forma al momento más esperado del calendario. Yo lo viví en carne propia y sé muy bien lo que cuesta y los sacrificios que comporta. Por ello, lo primero que pensé cuando se hizo oficial la suspensión fue en todas esas personas que se han dejado la vida entrenando y que ahora tendrán que alargar doce meses más un ciclo que creían ya culminado. No todos los que iban a estar este verano llegarán al próximo. Por edad, lesiones, motivación...Una verdadera lástima», opina.

El campeón cubano, no obstante, cree que se ha hecho «lo más correcto» atendiendo a la pandemia mundial, pues, a su juicio, «no era posible» competir en estas circunstancias de excepcionalidad.

«Nadie podía imaginar esto y el impacto ha sido tremendo. Ojalá que el deporte y el boxeo, por la parte que me toca, puedan superar este golpe tan fuerte. Pero no va a ser nada fácil. Se está viendo que hasta para salir a la calle hubo unas restricciones tremendas y se necesitarán meses, siendo optimistas, para tener una vida más o menos normal. O hasta que llegue la vacuna. Mientras tanto, no va a ser fácil que los entrenamientos se desarrollen debidamente y es un obstáculo añadido para que los deportistas puedan avanzar», lamenta.

De ahí que no se pronuncie en escalas optimistas o pesimistas, pues desconoce el horizonte que se abre por la falta de precedentes: «Si nos dicen hace unos meses que se iban a suspender unos Juegos Olímpicos, no nos lo hubiésemos creído. Ahora nos estamos enfrentando a conflictos que jamás vivimos antes y eso lo complica todo, y más en una esfera tan conectada a todos los países como es el deporte, al que no se le pueden poner fronteras. Quiero tener esperanza y ser positivo... Pero la realidad actual lo hace todo muy cuesta arriba porque persisten los riesgos para la salud y, ante esto, no se puede hacer otra cosa que parar y seguir esperando». Eso sí, manda «el abrazo más fuerte posible» a boxeadores y deportistas en general «para que no se rindan».