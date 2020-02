Lemos progresa adecuadamente

Con calma pero sin pausa. Así transcurre la vida de Álvaro Lemos, quien no compite con la UD desde el pasado 27 de octubre de 2019, cuando cayó lesionado en el Gran Canaria contra el Fuenlabrada (1-3). Desde entonces, Pepe Mel ha extrañado mucho al gallego. Con una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho, volvió a entrenarse con sus compañeros después de reyes, pero tuvo que parar porque no terminaba de encontrarse del todo cómodo sobre el césped de Barranco Seco. Ahora, y tras pasar consulta en Barcelona y Madrid, se está tratando en la capital con sus médicos de confianza, progresando adecuadamente. Con todo, si todo sigue al mismo ritmo, podría volver a los terrenos de juego en dos o tres semanas. Desde su entorno confirman que el futbolista no quiere correr riesgos y que en una o dos semanas le gustaría volver con el grupo. De momento, sigue realizando ejercicios para fortalecer la zona afectada bajo la supervisión de los profesionales.

Hoy aparcará su tratamiento para poner rumbo a Gran Canaria, así poder arropar a sus compañeros mañana (17.15 horas) en el recinto de Siete Palmas en el importante encuentro contra el Cádiz, líder de la categoría de plata del fútbol español. Asimismo, este mismo domingo volverá a coger un avión hacia Madrid para seguir ultimando su puesta a punto.

El futbolista, que se había convertido en uno de los valuartes del equipo amarillo, está deseoso de reaparecer, pero está teniendo la suficiente paciencia para evitar otro susto. El técnico de la UD Las Palmas, en la sala de prensa de Riazor tras caer ante el Deportivo de La Coruña por 2-1, confesó que había pedido incorporar a un lateral derecho, ya que ni Eric Curbelo, Álex Suárez ni Srnic son jugadores específicos en esa demarcación. Como parches, han dado la cara, pero Mel necesita recuperar a Lemos, quien, si se mira el calendario y todo continúa a este ritmo, podría estar de nuevo listo para competir el viernes 28 (20.00 horas) de este mismo mes en el partido ante el Málaga en el Estadio de Gran Canaria.