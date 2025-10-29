Lemes, Monzón y Lukyanuk, máximos favoritos en el Rally de Maspalomas

Otros aspirantes a los primeros puestos son los Porsche 911 GT3 de Iván Armas y Ayoze Benítez, más el Alpine A110 GT+ de Benjamín Avella y el Skoda Fabia Rally2 con el que regresa Alfonso Viera

Buen cierre del CCRA con el Rally de Maspalomas, que en su 52º edición reunirá a 85 equipos desde este viernes por la tarde con las verificaciones de los vehículos en Expomeloneras. La prueba se disputa este sábado bajo la organización de la Escudería del sur de Gran Canaria, con salida y llegada final en el Faro de Maspalomas.

Esta será la última cita del Campeonato de Canarias y la penúltima del Campeonato BP de Las Palmas, en este último caso con los títulos todavía por confirmar, mientras en el Regional CCRA se llega con casi todo ya decidido de antemano. También será la última oportunidad para conformar la clasificación final del Trofeo de Canarias de Rallys donde participan los coches más veteranos de nuestro parque automovilístico.

En el Maspalomas también se producirá el cierre de varios trofeos promocionales como la Rally 4 Cup, Clio Trophy, Júnior FCA, además de ser prueba puntuable para la Enma-2RM de los Yaris, Promoción FALP y Volante FALP, Faroga 1.6 Pastelería La Madera, Pro-Auto Panadería La Madera, Faroga-N3, Bardahl Lubricantes Pro-Auto Cup.

El elenco de aspirantes a la victoria es importante, a pesar de que no estarán los animadores del CCRA, salvo Yeray Lemes-Aitor Cambeiro, que vienen al «Maspa» a buscar el título provincial de Las Palmas, subiéndose de nuevo a su montura habitual en el Campeonato Regional, que serán los encargados de llevar el número 1 de la lista. Pues también con Citroën C3 Rally2 compiten los otros dos máximos aspirantes al triunfo en esta edición 2025.

Luis Monzón-José Carlos Déniz, que no le vemos dentro del coche desde su actuación en el WRC-Islas Canarias y ganador del último Rallye de Santa Brígida, además de sus dos victorias en el palmarés del Maspalomas. Y los rusos Alexey Lukyanuk-Yury Kulikov, que después de intentar hacerlo lo mejor posible en el CCRA no ha logrados los objetivos y regresa después de liderar el pasado «Villa de Teror», con las intenciones de subirse por primera vez a lo alto del podio en su periplo en el CCRA.

Estos son a priori los indicados a luchar por las plazas de podio, pero con dos Porsche 911 GT3 siguiendo la saga a manos de Iván Armas-Tino Guerra y Ayoze Benítez-Patricia González, además del Alpine A110+ de Benjamín Avella-Agustín Alemán, estos últimos en un rally donde siempre intentan sobresalir. Y para completar el grupo de favoritos, el veterano Alfonso Viera copilotado por el multifacético Ariday Bonilla, se unen de nuevo al equipo de candidatos para intentar repetir victoria con un Skoda Fabia Rally2 de «Sport&You Canarias», escuadra que se encarga también de las asistencias de los Citroën de Lemes y Lukyanuk.

José Yoday Betancort llega de Lanzarote como ya virtual campeón de la Rally4 Cup Canarias, categoría donde tendrá que medirse con otros Rally4 como los Renault Clio de Noé Armas-Efraín González (campeones de la Clio Trophy 2024) y de Alejandro Martín-Armando Rivero, junto al otro Peugeot 208 de Alejandro Martín-Gabriel Espino.

En el orden de la lista le siguen los Mitsubishi Lancer Evo de los Antonio Afonso-Jonay Miranda y Antonio Afonso-Miguel Ortiz, más el Toyota GR Yaris de Estalella-Batista, que animarán la zona intermedia de la clasificación.

El Maspalomas va a decidir la Clio Trophy Canarias, donde llegan como líderes los tinerfeños Kevin Kipar-Raúl Sánchez, por un solo punto sobre los palmeros Jesús Pérez-Aythami Díaz. Walter Delgado no participa y los terceros en discordia entre los Renault Rally5 serán sin duda Jesé Ramos-Alejandro Falcón.

Con un Clio R3T tampoco se pierden la cita sureña Yeray López-Carlos Javier González y en esta zona competitiva se moverán también Juan Betancort-Juan Carlos Díaz con el Corolla Twin Cam y José y Narciso Cazorla con el afinado Toyota Starlet. Al final se produce la mezcla clasificatoria son sus primos los Yaris del Trofeo Enma-2RM, donde todos intentarán lidiar con los favoritos Acorán Navarro-Omar Godinho, en una fórmula de promoción que, a pesar de su longevidad, es la que aporta más inscritos entre las monomarcas.

En Regularidad Sport, la lista con 10 equipos la encabezan los campeones José Juan Díaz-Rosmén Díaz y su intratable BMW 323i, seguido con similar montura de Olegario Reyes-Alejandro Cabrera. Los siete primeros hacen el rally en RS y los tres últimos en Sport.

El 52º Rallye de Maspalomas ya está listo para emocionar este final de temporada en sus tramos de la Era del Cardón-Agüimes, Cazadores-La Cumbre y Ayacata-San Bartolomé de Tirajana, con tres pasadas a cada uno, el último ya en horario nocturno, lo que añade más selectividad y emoción. Se arranca el sábado a las 8:30 h desde la zona de asistencias en Expomeloneras y la llegada será de nuevo en el Faro a partir de las 21 h, con la entrega de trofeos posteriormente.

Pero la actividad se pone en marcha desde el viernes en la zona del Palacio de Expomeloneras -sede y oficina del rallye-, que recibirá a los vehículos para las verificaciones técnicas de 14 a 19 h, para concluir la jornada con la ceremonia de salida junto al Faro, a las 20 h.