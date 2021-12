Las lecturas del Vergara para que Nicolás venza a la ceguera y alimente su pasión y memoria

Los clientes habituales del restaurante Vergara, en Guanarteme, ya no se extrañan que al menos una vez a la semana, normalmente lunes o miércoles, en alguna mesa apartada, se vea a Pepi González, la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio, leyendo un ejemplar e CANARIAS7 a Nicolás Martín Brito, jubilado y con graves problemas de visión, amante de la lucha canaria y que no desea perderse ni una noticia que se produzca del vernáculo deporte, en especial las históricas, por lo que se ha hecho un gran aficionado a los reportajes dominicales del periódico.

«Lo más que le gusta es la historia de la lucha. Le puedes preguntar cualquier dato de un puntal, sea del año que sea que sea y ya de casi todos que te dice, nombre, nacimiento, peso y algunas cosas de cada uno», relataba Pepi mientras le leía la edición de CANARIAS7 del domingo anterior con el reportaje de los venezolanos y el Arinaga.

«Es una obsesión cuando sale el nombre de algún luchador que no tiene controlado. Me pide que busque y pregunte, al menos, su fecha de nacimiento. Quiere saberlo todo y le encanta hablar de lucha, solo que aquí no tiene muchas posibilidades», insiste.

Se conocieron hace 10 años cuando Nicolás aportó a la Asociación de Vecinos algunas fotos antiguas del barrio y de ahí nació la amistad.

Nicolas vino de Fuerteventura de niño y comenzó a trabajar en la serrería de Guanarteme con 14 años, después en la construcción del hotel Astoria, y más tarde de camarero en el mismo hotel, para acabar por montar un bar en su trasera, con su hermano, durante 35 años. La diabetes y el glaucoma lo han dejado prácticamente ciego.

«Desde 1988 me aficioné a la lucha. Iba mucho al futbol desde la época de Germán, pero como no arrancaba, y me enteré de las hazañas que hacían Pedro Cano y Loreto y me interesé por la lucha. Iba al Parque Santa Catalina y encargaba todos los periódicos de las dos provincias para recuperar lo anterior que me perdí, quería saberlo todo de la lucha canaria. Desde ahí he ido apuntando los datos de los principales luchadores de la historia, en especial de los puntales. Lo más importante es el año que nació, para saber de qué época era. A Santiago Ojeda no lo vi luchar y como no sé de qué época era, pues por eso busco su fecha de nacimiento. Sé que es del 43 y ya lo ubico en el tiempo», dice orgulloso

«Me acuerdo de todos los datos que he recopilado. Los que tengo, por ejemplo, Matías Jiménez, El Invencible de 1840, Ramón Méndez de la Frontera de 1860 ...». Y recita del tirón muchos luchadores históricos, con diferentes informaciones de cada uno y algunas anécdotas sobre ellos.

Y es dejarlo y no parar de hablarnos de luchadores. «Juan Castro Morales de 1861, Mandarria, Miguel Cabrera, de 1872 ...».

No se perdía nada a partir de 1990 ya que «cuando iba a trabajar, le pedía a mi padre que me grabara las luchadas para poder verlas después». Por desgracia, esas grabaciones ahora se perdieron.

«Para mí fue especial ver a Pedro Cano y Loreto en el Centro Insular con 5.000 personas. Loreto tenía a Tonono de segundo y Pedro Cano a Miguel Ángel Tejera», detalla.

Su recuerdos siguen brotando de manera natural durante la conversación: «Me acuerdo de los campeones de Canarias del 47, el Ajódar de Guía con el Pollo de Anzo, Cubanito I y II, El Artillero y el Guajiro».

Tenía la lista de los 25 mejores luchadores a partir de 1800 y seguía hablando de anécdotas del vernáculo deporte con su documentación exclusiva.

Nicolás cuenta que tuvo que dejar su trabajo por complicaciones en la vista cuando ya tenía 65 años, ahora son casi 75 y a pesar de los problemas de salud, solo quería poder hablar de lucha y departir recordando el pasado.

«¡No sabes la ilusión que le hace hablar con alguien de lucha canaria!», comentaba Pepi. «También de futbol y de películas, que también está muy cultivado al respecto», añade.

En la despedida, pidió que si se le podía buscar la fecha de nacimiento del Pollo de la Plaza, Florencio Méndez, luchador del Adargoma de la década de los 50, y del Pollo de las Canteras de Tenerife. Todo siempre girando a su gran pasión y que mantiene bien viva gracias a su amiga Pepi González.