«Le he dicho a Ramírez que la afición es dueña del club»

- ¿Cómo ha encajado el descenso de la UD a Segunda División?

- Me ha dejado muy triste y por la forma en la que se descendió, dando una muy mala imagen en la competición en esta última temporada. Pero, aunque hay gente que se ríe cuando lo digo, pero luego me termina dando la razón, el único peligro que tiene la Segunda es acabar descendiendo a Segunda B, que es algo que, desgraciadamente ya nos ha pasado. Porque estoy convencido de que en Segunda el estadio se va a quedar pequeño por la ilusión y esperanza de poder subir. Y si nos metemos pronto arriba, ni les cuento.Seamos realistas, en Primera la UD aspira siempre a estar entre el décimo y los que pueden bajar, en la zona baja de la tabla. Es muy complicado fijarse otra meta. Y, sinceramente, la adrenalina que vamos a tener ahora nos vendrá muy bien. Y hay grandísimos equipos, muchos representativos de grandes ciudades. Tendremos posibilidad de ver buen fútbol y, además, de ganar, que es algo a lo que no estamos acostumbrados en estos tiempos que corren. La Segunda no debes deprimirnos. Que nadie olvide que suba o no la UD, siempre va a estar entre los mejores. Si tardamos dos o tres años en subir, seguro que disfrutaremos. Y que nadie olvide que la gran alegría que hemos vivido en los años precedentes fue el ascenso contra el Zaragoza. Por último, para que suban canteranos, nada mejor que la Segunda. En Primera es complicadísimo que se den oportunidades a los más jóvenes.

- Club estabilizado y con una economía de hierro. Panorama muy diferente al que usted conoció allá por 2004, cuando a punto estuvo de firmar la liquidación de la entidad.

- Tenemos un estadio precioso, una Ciudad Deportiva que va a ser una maravilla, efectivamente, la UD tiene una gestión fantástica. Eso hay que reconocérselo al presidente, a Miguel Ángel Ramírez. La UD desciende pero para volver, para poder intentarlo de nuevo. Eso, años atrás, cuando me tocó intervenir en una época complicadísima, era un imposible. La normalidad, entonces, era impensable.

- ¿Qué le ha dicho a Ramírez ahora que hay mosqueo en la afición?

- Le he dicho que la afición es la dueña del club. Los que van al estadio, los que apoyan siempre, los que están ahí. Igual que no fue una empresa normal la UD cuando se logró salvarla de la desaparición, porque este escudo reunía los sentimientos de un pueblo, ahora debe considerarse también a la gente. Darle cariño a la grada como si fuera tu hijo es algo que no se puede dudar. Creo que él lo sabe, ya pidió disculpas, está trabajando para el futuro. Confiemos en él. Yo nunca he dejado de hacerlo porque lo conozco bien.