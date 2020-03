Las presas del Covid-19 en el mundo del deporte

El coronavirus no entiende de idiomas, de razas, de fronteras, ni mucho menos de clases sociales. Son varias ya las estrellas del deporte que se ven a día de hoy entre la espada y la pared al saber que portan la enfermedad que está lastrando a toda una sociedad globalizada. Algunos no quieren mostrarlo a la luz pública, pero hay otros que no se esconden y toman el papel de portavoces para concienciar a la ciudadanía de que este es un problema serio que se debe subsanar entre todos.