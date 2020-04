Las ligas deben informar a UEFA su planificación antes del 25 de mayo

Las federaciones y ligas europeas tienen hasta el 25 de mayo como fecha límite para comunicarle a la UEFA su planificación de futuro, si se reanudan las competiciones domésticas o si se dan por concluidas ante la imposibilidad de hacerlo por la pandemia del coronavirus.

El máximo organismo europeo ha hecho llegar a las 55 asociaciones miembro las directrices sobre los principios de elegibilidad para las competiciones de clubes de la temporada 2020-21.

Para conocer los equipos que participan en las mismas se debe resolver la actual temporada, ya sea jugándose o dándolas por terminadas prematuramente, como ya han anunciado Francia y Holanda, por ejemplo.

En este caso, las federaciones deberán enviar la lista de equipos designados para competir en las próximas competiciones continentales de clubes.

Según el documento enviado por la UEFA, el primer punto indica que la admisión «se basa en el mérito deportivo», por lo que insta a las asociaciones y ligas «para explorar todas las opciones posibles» para dar un final natural a los torneos domésticos.

Precisa en el segundo punto, que antes del 25 de mayo las asociaciones y ligas deberán informar a la UEFA de su planificación sobre la reanudación de sus competiciones y comunicar la fecha en la que se volverá a jugar y el formato que se aplique.

No obstante, indica que mientras se trata de completar las competiciones nacionales, las asociaciones y ligas pueden «tener motivos legítimos para poner fin prematuramente a sus competiciones» por «la existencia de una orden oficial que prohíba los eventos deportivos para que las competiciones nacionales no puedan completarse o que sea muy improbable que se completen antes de una fecha que permita completar la temporada actual a tiempo».

Asímismo, entiende que pueden existir «justificaciones económicas y financieras específicas que harían que la reanudación de la temporada» fuera «imprudente» o que «pudiera poner en riesgo la estabilidad financiera a largo plazo de la competición nacional y/o clubes».

En el caso de que una competición no se pueda completar por esas razones legítimas, la UEFA exige que antes de el 25 de mayo la asociación explique las circunstancias que justifican dicha decisión y defina los clubes que participarán la próxima temporada «sobre la base del mérito deportivo» de la presente campaña.

El máximo organismo europeo señala que el procedimiento de selección de los equipos «debe basarse en principios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Las Federaciones Nacionales y Ligas, por lo demás, deben tener la capacidad de decidir las posiciones finales en sus competiciones domésticas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada competición».

Además de que «la determinación final de las plazas elegibles para las competiciones de clubes de la UEFA debería ser confirmada por los órganos competentes y pertinentes a nivel nacional».

La UEFA advierte de que «se reserva el derecho de rechazar o evaluar la admisión de cualquier equipo propuesto por una Federación Nacional en una competición nacional terminada prematuramente, en particular cuando: las competiciones nacionales no hayan sido terminadas prematuramente por las razones expuestas en estas directrices de la UEFA o por cualquier otra razón legítima de salud pública; los equipos fueron seleccionados de conformidad a un procedimiento que no fuera objetivo, transparente y no discriminatorio, de modo que los clubes seleccionados no pudieran considerarse clasificados por sus méritos deportivos; existe una percepción pública de injusticia en la clasificación del equipo».