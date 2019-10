Las cenizas de Marieke Vervoort se esparcirán en Lanzarote

La atleta paralímpica Marieke Vervoort ha aprovechado el amplio respaldo legal que tiene la eutanasia en Bélgica para poner fin a su existencia debido a los dolores que sufría. «Fue todo muy sereno, falleció pacíficamente en un círculo íntimo», aseguró Wim Distelmans, médico de la deportista, en declaraciones recogidas por el diario 'Het Nieuwsblad', donde indicó que un gran número de personas acudió a despedirse de Vervoort en su casa en la localidad belga de Diest en estos últimos días.

«No, no, después de Río dejo de competir. Llevo años con mucho, mucho dolor, cada vez es más difícil», comentó la atleta hace tres años en un encuentro con varios medios españoles, durante los últimos Juegos Paralímpicos. Vervoort tenía firmados los papeles para recibir la eutanasia desde 2008. «Mucha gente piensa que quiero la muerte, pero vivo en dolor y necesito todo el día una persona que me ayude. Quiero vivir cada pequeño momento. No quiero la eutanasia tras Río, vivo día por día, y cuando sea el momento será», recalcó entonces.

La razón de que Marieke haya decidido que Lanzarote sea su destino final obedece a que en suelo canario ha sido capaz de encontrar momentos de paz y tranquilidad, logrando así hacer frente a la enfermedad degenerativa que padecía, incurable, diagnosticada cuando tenía 14 años.

La relación de esta brava mujer con Lanzarote comenzó en la pasada década, afianzándose con los años. En 2010 fue cuando por primera vez se hizo acompañar de sus padres, hospedándose en el hotel Nautilus de Puerto del Carmen, a cuyo personal llegó a dedicar incluso una emotiva carta para agradecer el trato dispensado y las atenciones recibidas.

De cara a los Juegos de Londres, hizo esta competidora de Lanzarote su cuartel de invierno, y los frutos se dejaron notar. Obtuvo varias medallas, destacando el oro en los 100 metros lisos, prueba que fue capaz de completar en 19 segundos y 19 centésimas en su silla de ruedas adaptada para la competición. Ahora descansará, por fin, en la isla que le dio tanta paz una vez esparzan sus cenizas en un punto del litoral.