LaLiga asume un 2% de positivos sin temor a una marcha atrás

Toda vez que ya se han puesto en marcha un total de 2.000 ensayos entre futbolistas, técnicos y personal indispensable de los 42 clubes profesionales, el cálculo de casos positivos es inferior al 2%, muy similar al de la Bundesliga.

Si se cumplen las proyecciones de lo que ocurrió en Alemania, donde solo en el Colonia se han anunciado tres positivos, puede que la previsión de positivos de la Liga se vea superada y se sobrepasen incluso los 30 positivos asintomáticos semanales por coronavirus. La cifra no se sabrá con certeza hasta este viernes, cuando los laboratorios comuniquen a los clubes el resultado de las pruebas que se están realizando a lo largo de la semana. Los resultados serán anónimos y personales y sólo los conocerán los pacientes, ni siquiera los clubes. Serán los propios futbolistas los que trasladarán a sus respectivos clubes el resultado de los exámenes. A partir de ahí, La Liga hará un recuento total de la incidencia del coronavirus en los 42 clubes de Primera y Segunda.

La mayoría de los equipos profesionales, entre ellos los dos grandes, Real Madrid y el Barcelona, se sometieron a lo largo de este miércoles a las pruebas de Covid-19 pautadas por los médicos de los clubes. Los test son obligatorios, por la ley laboral de Prevención y Salud, para los 1008 jugadores, a una media de 24 futbolistas por plantilla, los 126 integrantes principales de los cuerpos técnicos y para los 420 auxiliares.

El protocolo preparado por el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con clubes y federaciones, y aprobado por el Ministerio de Sanidad, establece que los positivos en los test deberán ser separados inmediatamente del grupo y sometidos a cuarentena.

Los 2.000 test se repetirán la semana que viene otra vez a todos los miembros de las primeras plantillas de Primera y Segunda, que de nuevo tendrán que volver a pasar pruebas médicas en las otras dos semanas previas al inicio de la competición. En total, cada futbolista profesional pasará cuatro test de coronavirus en el próximo mes.

El protocolo para el regreso del fútbol profesional ya ha generado las primeras controversias. En el Eibar, por ejemplo, la plantilla y el cuerpo técnico emitieron este martes un comunicado en el que no esconden su miedo por la vuelta a la actividad en medio de la pandemia. Y afirman no tener las garantías suficientes para evitar posibles contagios que afecten también a sus familias. LaLiga no tardó en responder al club armero con un doble mensaje contundente. Por un lado, el organismo que preside Javier Tebas entiende que las personas tengan diversas emociones, incluido el miedo, pero concluye «jugar al fútbol será más seguro que ir al supermercado o a la farmacia».

Malestar en el CSD por los test masivos e indiscriminados

Existe un profundo malestar en el Consejo Superior de Deportes (CSD) por el uso masivo e indiscriminado de test a los futbolistas que se han reincorporado este miércoles al trabajo. Según el organismo que preside Irene Lozano, el protocolo para el regreso a los entrenamientos solo preveía test en caso de presentar sintomatología en virtud de la orden ministerial de 13 de abril. «Este examen médico inicial incluirá una prueba de presencia de material genético viral en caso de que del examen médico y de la sintomatología del deportista se derive la conveniencia de su realización», indica el documento del CSD.