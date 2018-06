La UD también ‘juega’ el Playoff de Segunda

La dirección deportiva de Las Palmas no perdió detalle del duelo que acogió ayer Los Pajaritos. Toni Otero, nuevo gestor amarillo, sigue muy de cerca a futbolistas del Numancia y del Valladolid. El gallego espera a saber qué equipo será el que finalmente ascienda a Primera División para tratar de seducir a los que se queden a las puertas de la élite y ofrecerles un proyecto ambicioso, con el objetivo de subir a la liga de las estrellas entre ceja y ceja.

Si hace semanas salió a la palestra el interés amarillo en la vuelta de Deivid a la isla, con quien ya ha habido contactos, desde la UD también tantean la otra opción, la del equipo que tiene enfrente el zaguero de Escaleritas. Y no es otra que la de otro viejo conocido: Carlos Gutiérrez. El central, ya con experiencia en la categoría de plata del fútbol español, salió de Las Palmas para foguearse y vaya que si lo ha hecho. Esta temporada se ha convertido en un pilar básico del conjunto rojillo. Titular indiscutible y con galones, podría regresar a Gran Canaria si finalmente el Numancia no asciende y, como no, la oferta que podría llegar desde el cuadro amarillo le convence. Uno de los inconvenientes es que renovó recientemente con el conjunto soriano hasta 2020.