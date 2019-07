La reválida de Edu Espiau: contra la maldición de las segundas partes

El verano pasado se quedó a las puertas. Y no porque no lo mereciera, sino por un imprevisto. Una apendicitis que retrasó todavía más su subida definitiva a la primera plantilla de la UD. Convenció a Jiménez y se ganó un sitio, pero el dolor en su apéndice no cesó y tuvo que operarse. Una operación que le mantuvo casi tres meses en el dique seco. Eso hizo que volviera al filial y, tras golear con Las Palmas Atlético, Edu Espiau (19-12-1994), ya con ficha profesional, trata de ganarse la confianza de Pepe Mel en Barranco Seco.

La competencia en la punta del ataque es dura y Espiau lo sabe, pero no piensa aflojar el pie del acelerador para hacerse un hueco entre Rubén Castro y Sergio Araujo. En el club hay muchas expectativas puestas en el delantero centro grancanario y, pese a que en diciembre cumplirá los 25 años, consideran que tiene aún bastante margen de mejora. Ayer, con la lupa de Mel acechando, conectó con la portería con una facilidad pasmosa. Además, físicamente es uno de esos atacantes privilegiados. Espigado y veloz, podría aportarle a la Unión Deportiva la opción de jugar al espacio, con balones a la espalda de los zagueros. Ahí es donde mejor se desenvuelve Espiau. Y fue una de las cosas que más echó en falta la temporada pasada el conjunto amarillo. Con todo, y teniendo la tranquilidad de saber que ya tiene dorsal, el ariete isleño quiere aprovechar la oportunidad para refutar la maldición de que las segundas partes nunca fueron buenas.