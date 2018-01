«La lucha es la sangre de Canarias»

— Y de repente, su nombre sonó en la megafonía del terrero de Vecindario antes de la gran final de la Liga entre Estrella y Gáldar. Más de 2.000 personas le vieron levantar la placa en su honor...

— Me quedé en blanco. No sabía ni qué hacer. No esperaba nada y ni me imaginaba que esto iba a pasar. Acudí a la luchada como siempre hago, sin más pretensión que la de ver a los chicos y disfrutar de nuestro deporte. Antes del inicio, me llama Caballero y me comenta que me van a hacer una entrevista por la televisión. Me levanto, voy hacia el sitio que me dijo y, cuando me quiero dar cuenta, Jorge Luis Carballo está hablando por el micrófono de mí, de que me van a dar una placa...Fue una sorpresa tremenda. Me dejaron sin palabras.

— Sorpresa grande pero merecida.

— Agradezco poder disfrutar de estos momentos en vida. Y ver que te reconocen tu trabajo y tu dedicación por este deporte es algo que me produce una gran satisfacción. Repito, no tengo palabras para expresar mis sentimientos por este grandísimo detalle que han tenido conmigo.

— Y hace un año fue declarado Hijo Adoptivo de Ingenio. Que se le quiere en su tierra es indudable.

— No hay mayor orgullo que tener el cariño y respeto de tu pueblo. Para mí es lo máximo.

— ¿Qué ha significado la lucha canaria en su vida?

— Empecé con quince años y ahora, que ya tengo más de ochenta, sigo pendiente de la lucha. Y lo que me queda. Mientras viva, allá donde esté, apoyaré a mi deporte. Tuve la suerte de poder disfrutar la lucha desde todos los niveles. Luchador, mandador, dirigente, impulsor y, ahora, aficionado. Y nunca me cansaré de repetir que este deporte forma parte de nuestra cultura, es la sangre de Canarias. Tenemos que cuidar la lucha entre todos.

— ¿Cómo la ve ahora? Parece que vuelve a calar entre los aficionados, la Federación y los clubes han organizado una Liga magnifíca, hay repercusión mediática...

— Me gusta todo lo que veo. Hemos visto el llenazo que hubo en la final del Estrella y el Gáldar. El nivel es muy bueno. Siempre que regreso a mi tierra de vacaciones no fallo a mi cita con las luchadas que hay y es cierto que, en los últimos años, he percibido un gran crecimiento y tengo que felicitar a todos aquellos que lo han hecho posible. Luchadores, dirigentes, federativos, medios de comunicación, aficionados, las empresas que apoyan a los clubes...

— ¿Futuro garantizado entonces?

— Tiene que ser así. El pueblo que renuncia a su cultura está destinado a desaparecer. La lucha es nuestra cultura. Mientras haya un canario en pie, existirá la lucha.

— Como autoridad en la materia, ¿qué le pareció el desenlace de la reciente final, con Ismael Déniz renunciando a luchar ante su hermano Álvaro y alzándole la mano en el punto que decidía el título?

— Me pareció un gesto de caballeros, de lealtad, de respeto por la tradición, por la familia, por la esencia de nuestro deporte. Yo ya viví esta situación en mi familia, en la saga de los Barranquera, hace muchísimos años, e hicimos exactamente lo mismo. Me emocionó ver esta ejemplaridad entre hermanos y les felicito a los dos. Conozco a Álvaro y me parece un campeón con todas las de la ley. Ismael, por lo que hizo, demostró una hombría magnífica. Uno y otro se merecen una reverencia por la imagen que nos dejaron, abrazados y llorando por el bien de la lucha canaria.

Manuel Trujillo (Telde, 1936), conocido como Pollo de La Barranquera I, ha sido uno de los grandes representantes históricos de la lucha canaria. Criado en una familia con profundo arraigo por los terreros, fue puntal en el Unión Telde, Castro Morales, San Gregorio, Lomo Magullo, Maninidra, Unión Sardina y Agüimes, ejerció como mandador en el Maninidra, Arguineguín y El Tablero, además de ocupar cargos de responsabilidad directiva en el Maninidra. Residente en Cuba desde 1997, allí, con recursos de su bolsillo y ayuda de algunas instituciones («jamás pedí dinero a los políticos, únicamente ropa para la brega, aunque Gonzalo Angulo sí que me dio una ayuda como pago a un campeonato organizado en La Habana», matiza), impulsó la creación de escuelas, con exhibiciones multitudinarias («con más de 300 niños», detalla) y luchadas en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Santa Clara, Sancti Spiritus, Ciego de Ávila y Camagüey. Legendarios como Tonono, Loreto IV, Lomo Quiebre o Juan Ramírez se desplazaron a Cuba para apoyarle en su pionera labor de difusión de un deporte cuya reglamentación originaria, fechada a finales del siglo XIX, se redactó precisamente en la isla caribeña. Aunque nada queda de toda la logística que levantó con entusiasmo al otro lado del Atlántico por injerencias institucionales que ya denunció en su día («yo muero por mis ideas y quisieron imponerme unos criterios que iban en contra de la naturaleza de la lucha canaria», precisa a modo de resumen), al Pollo de La Barranquera le siguen reconociendo por su contribución única e integral. De ahí una placa que viene a hacer justicia.