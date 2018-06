La lista de la compra de Otero

Lo ha avisado en varias ocasiones el director deportivo de la UD Las Palmas. «Faltan más de dos meses para el cierre del mercado y no tenemos prisa», así reza el discurso del nuevo gestor amarillo. Toni Otero no tiene prisas, no quiere pasos en falso. El objetivo es claro: conseguir el mejor equipo posible para pelear por la vuelta a Primera División.

Para ello ya se han anunciado cuatro fichajes (Nauzet Pérez, Martín Mantovani, Álvaro Lemos y Fidel Chaves). Dos de ellos para reforzar la retaguardia, uno de los puntos débiles del cuadro insular. Con Álvaro Lemos y Martín Mantovani como escudos a una defensa que la campaña pasada hizo aguas por todos lados, y a la espera de definir el futuro de Mauricio Lemos y de Ximo Navarro, ambos quieren continuar en la élite, a la UD aún le quedan varios remiendos para armar la muralla de Manolo Jiménez. El próximo en llegar será Deivid. El jugador de Escaleritas podría anunciarse durante esta misma semana. Con todo, no se descarta que se fiche otro lateral más que pueda jugar por los dos costados, ya que Simón no está por la labor de seguir sentado en el banquillo.