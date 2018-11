La isla vuelve a sonreír a España

El Gran Canaria se encontró con una España experimental, lleno de jugadores con poca experiencia internacional y capitaneada por un Isco que, junto a Morata, era el único acostumbrado a vestir la camiseta del combinado nacional. Un once previsible tras la paliza física en Croacia de hacía solo tres días y sin objetivos delante por los que luchar en un intrascendente amistoso. Lo único positivo que pudo sacar el aficionado isleño fueron las diabluras de aquellos llamados a liderar a la Roja más pronto que tarde y el gol del imberbe Brais Méndez, que pasaba por ahí y se encontró con un debut de ensueño. Pero poco más. Un encuentro tedioso que hizo recordar a lo que se acostumbra a ver en el recinto de Siete Palmas cada fin de semana con la UD. Con mucha más combinación, calidad y preciosismo, ahí no hay punto de comparación, pero sin apenas ocasiones ni rigor defensivo. El partido no motivaba y eso se hizo evidente durante los 90 minutos y en el corto resultado final.

Avisó pronto Bosnia por medio de Visca en un arranque fulgurante del equipo de Prosinecki, que aprovechaba la poca tensión de los españoles ante la poca importancia del encuentro para llegar con peligro a la portería de Kepa. Pero fue solo un espejismo. El balón pasó a ser dominio exclusivo de los locales, a los que le sobraba calidad y técnica tanto por el medio como por los costados. Isco, Ceballos, Asensio, Suso y compañía eran los protagonistas, y es que tal y como se preveía, Luis Enrique hizo muchos cambios con respecto a la formación que cayó en Zagreb ante Croacia. Sin embargo, y a pesar de la revolución en el once, las figuras que se alinearon en el Gran Canaria prometían espectáculo para deleite de unas gradas teñidas de rojo.

Costaba crear peligro, pero más por el empeño de España en hacerlo bonito y rizar el rizo hasta el límite que por la fortaleza del rival. La selección bosnia era un juguete en manos de los peloteros nacionales. Dzeko, el único futbolista de nivel del combinado balcánico por culpa de la ausencia de Pjanic, corría impotente junto a sus compañeros detrás del balón sin poder exhibir sus armas en el Gran Canaria.