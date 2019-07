La cantera brilla en el primer test del verano (0-4)

Sin apenas conclusiones contundentes, el primer partido de la pretemporada de la UD deja una imagen ilusionante de los canteranos y pocas sorpresas en los veteranos. Pepe Mel probó a los 21 jugadores que se llevó a Fuerteventura, destacando la calidad y el desparpajo del tinerfeño Pedri, único futbolista que disputó los 90 minutos.

El técnico madrileño salió con un once formado por Josep Martínez en la portería; Jesús Fortes, De la Bella, Aythami y Mantovani en defensa; Timor, Lemos, Fabio, Pedri y Kirian en el centro del campo, y Edu Espiau como jugador más adelantado. Rubén Castro, que viajó entre los 21 convocados para el partido, se lesionó en el calentamiento previo y no pudo participar en el encuentro.