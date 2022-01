Kilian Santana, candidato al Júnior WRC 2023

El joven aruquense Kilian Santana Hernández, a sus 19 años, ha logrado entrar en la selección internacional de aspirantes al volante de uno de los Ford Fiesta Rally3 de M-Sport, con el que se disputa el Campeonato del Mundo de Rallys Júnior 2023, después de una temporada de preparación a lo largo de este año 2022.

Este piloto de la Federación de Automovilismo de Las Palmas es uno de los ganadores del Campeonato Virtual de Rallys FALP 2021, concretamente en la categoría N3, pero consiguió un objetivo todavía superior el pasado año, al convertirse en el número 1 del campeonato mundial virtual FIA Rally Star.

Este evento internacional tiene como objetivo reconocer jóvenes talentos que vienen del automovilismo virtual, con el objetivo de ponerlos a prueba y enriquecer la cantera de pilotos mundialistas, en otro destino muy real y potente: seis citas del WRC 2023 después de un año de aprendizaje en la presente temporada dentro del FIA Rally Star Team.

Este certamen virtual de la Federación Internacional constó de 16 pruebas a lo largo del pasado año 2021 y Kilian Santana pronto destacó logrando el número 1 mundial el pasado 12 de junio.

En esta selección participan 150 candidatos todos menores de 21 años y de cinco continentes diferentes, donde se encuentran los mejores de cada carrera virtual disputada en 2021, el campeón de cada continente como es el caso de Kilian, una parte destinada a los mejores pilotos mujeres clasificadas y otra parte compuesta por pilotos reales de cada país.

Esta selección final se realizará con vehículos tipo car-cross los días 28, 29 y 30 de enero en Alemania, concretamente en el circuito de Rallycross Estering Buxtehude, cerca de la ciudad de Hamburgo. El sistema empleado será dividir en grupos más pequeños a todos los aspirantes, para realizar una primera eliminatoria el viernes 28 en un trazado corto de 750 metros, pero muy técnico.

Los tres primeros de cada grupo pasarán a la ronda del sábado 29, en otro trazado ya más largo y rápido de 2 km. Los diez primeros clasificados participarán en la final del domingo 30, en un circuito todavía más exigente de 3 km., donde esperemos que pueda estar el representante español y único canario, Kilian Santana. Todavía quedaría la posibilidad de la repesca a través del Desafío Digital para los clasificados en cuarto o quinto lugar de la ronda 1 y para los del 11º al 20º en la ronda 2.

Se utilizaría el TN5 Car-Cross (categoría XC) de la organización Life-Live de Tierry Neuville. Para adaptarse al pilotaje real, el grancanario realizará una serie de test intensivos para aprender a toda prisa su técnica y llegar a la selección de Alemania con una buena base, con la ayuda de la propia FALP, que colabora en este proyecto junto a la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y su programa Isla Europea del Deporte.

Ante este importante reto, el propio Kilian nos explica cómo ha llegado hasta la selección internacional ganando el campeonato virtual mundial y ahora ser uno de los 150 candidatos a ese volante para el JWRC:

«Pues la verdad que siempre que se intenta estar en el top del nivel Mundial es complicado, pero he de decir que esperaba que me costase aún más, ya que es un juego al que yo no estoy acostumbrado, pasar de un simulador a un juego más comercial se nota bastante, por lo que tenía en mi cabeza que me iba a tener que esforzar mucho más para enfrentarme al cambio, pero no fue así y pude poner en práctica todo lo aprendido con este gran resultado obtenido».

El principal cambio y reto que se te presenta ahora es pasar del automovilismo virtual al verdadero o real... ¿Crees que puedes estar a un buen nivel para competir en igualdad de condiciones que tus compañeros de selección?

«Es una pregunta que no sabría responder a ciencia cierta, ya que no tengo comparación con nadie al no haber corrido nunca con un coche real, pero a todo se puede llegar con una buena preparación. Entonces no veo el porqué de no poder estar ahí, aparte de creer en el simulador como un buen aprendizaje, que te enseña mucho y al final no partes de cero. Ahora vamos a tener la oportunidad de comprobarlo en la realidad y eso para mí ya es un gran acontecimiento».

La formación para pasar de lo virtual al pilotaje real de un car-cross, la ha comenzado Kilian Santana estos mismos días en el Circuito Islas Canarias con un MV Racing del equipo de David Rodríguez y continuará en tierras gallegas y portuguesas los próximos días con más test de car-cross y ya en el ambiente de verdaderos circuitos de Rallycross, como el de Carballo.

Se trata de hacer manos antes del viaje a la final en Alemania, contando para ello con un mini-programa de aprendizaje promovido por la FALP, algo indispensable para llegar con posibilidades de hacer un buen papel. Si Kilian Santana logra bordar su actuación, podría ser uno de los pilotos de ese FIA Rally Star Team 2023, un programa que se alargaría hasta la temporada 2025 dependiendo de sus resultados.