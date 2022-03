Rusos y bielorrusos, finalmente vetados en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Aunque el miércoles habían sido admitidos pese a la guerra en Ucrania, los deportistas de Rusia y Bielorrusia han sido finalmente vetados en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 que serán inaugurados este viernes. Rectificando su decisión anterior, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) optó este jueves por dejarlos fuera de la competición porque muchos otros países habían amenazado con retirarse de los Juegos si se les permitía participar.

«Numerosos comités nacionales, algunos de ellos contactados por sus gobiernos, equipos y atletas, están amenazando con no competir», justificó en un comunicado el presidente del CPI, Andrew Parsons. Forzado por este posible boicot, ha optado por no permitir la entrada de los paralímpicos rusos y bielorrusos inscritos para estos Juegos, que en total son 83 más el personal de sus equipos.

«A los paralímpicos de los países afectados, sentimos que sufráis el impacto de las decisiones que vuestros gobiernos tomaron la semana pasada rompiendo la tregua olímpica. Sois víctimas de vuestros gobiernos», les dijo Parsons culpando a Vladímir Putin y a su aliado bielorruso, Alexander Lukashenko. Tal y como explicó, su rechazo tenía como fin «preservar la integridad de estos Juegos y la seguridad de todos los participantes». Para justificar la medida, reveló que «la situación en la villa de los atletas está escalando y se ha vuelto ahora insostenible».

Aunque se mostró un firme defensor de que «el deporte y la política no deberían mezclarse», reconoció que «la guerra se ha colado en estos Juegos y, entre bastidores, muchos gobiernos están influyendo en nuestro apreciado evento». Tras justificar la decisión del día anterior de permitir la presencia de Rusia y Bielorrusia por mirar «a la salud a largo plazo y supervivencia del movimiento paralímpico», confesó que «la rápida escalada de la situación nos ha puesto en un posición única e imposible tan cerca del inicio de los Juegos». Finalmente, no le ha quedado más remedio que vetarlos porque «si Rusia y Bielorrusia siguen aquí en Pekín, entonces otras naciones se retirarán y probablemente no tendremos unos Juegos viables». «Si esto ocurría, el impacto iba a ser mucho mayor», reconoció.