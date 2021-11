La velocidad tiene nombre de mujer

Hacer un resumen de la jornada de hoy en Tokio es sumamente gratificante para una apasionada del atletismo como yo. Mis redactores me han pedido que me centre en el 200 m. femenino, pero antes, me voy a explayar.

Los primeros compases en la pista nos han dejado un sabor amargo con las molestias en la calificación de triple salto, dejando fuera de la final a Pablo Torrijos.

Si hay una tradición en nuestro país es el 1500, pues bien, Fortes, Gómez y Mechal, a semis, con recalificación de Gómez.

Aaurí Bokessa, lo propio en las eliminatorias de 400m. Qué ganas teníamos de verla en su mejor versión y ahí está después del Récord de España en el relevo mixto.

Final olímpica con oro en Longitud con 7 m. exactos para la alemana Malaika Mihambo y la gran final de la mañana, sin duda alguna, ha sido para los 400m. vallas. El noruego Karsten Warholm bajaba por primera vez en la historia de la barrera de 46 segundos, parando el crono en un espectacular récord del mundo de 45,94. La medalla de plata era para Rai Benjamin con 46,17 y el bronce para Alison Do Santos con 46,72. Mudos nos han dejado tras este pódium, quedémonos con esta foto, porque va a ser muy difícil volverlo a ver.

Y así, se han ido a comer en Japón mientras en España nos levantábamos llenos de grandes noticias para el Atletismo.

La jornada de la tarde no se ha quedado atrás, la primera noticia era para Asier Martínez en los 110m. vallas. Echando de menos a Orlando Ortega, Asier nos hacía soñar con un primer puesto en eliminatorias y su segunda mejor marca de todos los tiempos, a seguir soñando en semis.

Mohamed Katir nos daba una lección de saber estar en las clasificatorias para la final de 5000m. Entraba primero con el brazo de Chelimo en su hombro y con una sonrisa que nos hace soñar de cara a la final. En sus declaraciones aseguraba que puede hacer algo grande y que, en la última vuelta, se encontró tan bien que quiso desgastar a sus rivales que ya habían participado en el 10000m. Grande Katir.

Continuábamos con la tercera medalla consecutiva de oro para la Polaca Anita Wlodarczyk en unos JJOO, qué maravilla de lanzadora, qué maravilla de mujer. Todo un hito para la historia del olimpismo, todo un hito para la historia de nuestro atletismo.

Antes de la gran final de 200m. teníamos por delante la final de 800m. femeninos. Una jovencísima Mu Athing batía el récord nacional de EEUU con una marca de 1,55,21 y ganaba el oro olímpico en una final plagada de juventud, descaro y marcas personales.

Pero vamos a donde queríamos, los 200m. ¡Y vaya 200! La presentación no fue tan espectacular como en el hectómetro, salieron por la puerta de los mejores con toda la luz del estadio y es que aún quedaba en competición Duplantis en pértiga .El nuevo campeón olímpico se abrazaba a su amigo Renaud Lavillenie, tras saltar 6,02 y colgarse la medalla de oro. Qué momentos más mágicos nos está dando el olimpismo en Tokio. Pero volvemos al 200m, que me despisto. Nuevamente se presentaba en última posición a la campeona olímpica de 100m. Thompson-Herad. En semifinales la vimos provocadora, con el freno de mano echado y parando el crono en 21,66, la sexta mejor marca de la historia.

La salida, sin sorpresas, Frasher-Pryse con ganas de comerse el mundo se mantuvo la primera durante la primera parte de la carrera, entraba en esta posición en la recta, seguida muy de cerca de Thompson y Thomas, en los últimos veinte metros comenzó a perder velocidad. Thompson lo aprovechó haciendo su carrera personal por la calle siete. Ganó exultante, con la segunda mejor marca de la historia, por detrás de la mítica Florence Griffith. Increíble ese 21,53, llevando a la velocista a su cuarta medalla olímpica. Thomas, un tanto de lo mismo, dejando atrás a Frasher-Pryse por la calle tres sin darse cuenta que una jovencísima Mboma progresaba por la calle cinco, parando el crono en 21,81, nuevo récord del Mundo sub-20 y llevándose la segunda posición.

Una final espectacular. La velocidad en estos juegos tiene nombre propio de mujer y, ese es, Elaine Thompson-Herah.