El gimnasta conejero Ray Zapata buscará medalla en suelo

Lunes, 26 julio 2021, 11:57

El gimnasta lanzaroteño Ray Zapata todavía conserva sus esperanza a optar a la final olímpica en la final de suelo. Ray Zapata destacó en sus especialidades, suelo y salto, pero no fue suficiente para evitar que España quedara en el cuarto y último lugar, por detrás de China (262.061), Rusia (261.945) y Ucrania (247.462). Esto complica la entrada del equipo en la final.

El atleta formado por el Club de Gimnasia Isla Lanzarote debutó en el prestigioso evento durante esta mañana, quedando en tercera posición en el ejercicio de suelo, con una puntuación de 15,041. Durante la jornada de hoy se sabrá finalmente si Zapata consigue la clasificación entre los ocho primeros y el puesto en la final para competir por una medalla para España.

«He hecho uno de los mejores ejercicios de mi vida. Hace mucho que buscaba el 15 y ha salido aquí, donde tenía que salir», expresó el gimnasta esta mañana, tras competir.

Sin embargo, esta puntuación ha colocado a Zapata en la tercera posición, y todavía con opciones de colarse entre los 8 gimnastas que irán a la final en la especialidad de suelo. No obstante, aún es pronto para hacer pronósticos ya que faltan las actuaciones de selecciones muy potentes como Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, así como las de otros gimnastas individuales que no cuentan con el apoyo de un equipo. No obstante, el español puede estar contento del ejercicio presentado (dificultad de 6,500 y 8,541 en ejecución).

Ánimos desde el Cabildo

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, transmite la mejor de las suertes al atleta olímpico y gimnasta de la Selección Española de Gimnasia Artística, Ray Zapata, en su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Dolores Corujo traslada sus ánimos al deportista, que se enfrenta hoy a la ronda clasificatoria que le permitirá optar a un puesto en la final, y señala, en nombre de la Corporación, el «orgullo que representa que un atleta criado en Lanzarote lleve el nombre de nuestra Isla competición tras competición a lo largo de todo el mundo».