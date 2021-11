La vela española sigue dispuesta a recuperar su esplendor perdido en Río 2016 y en cada jornada que pasa los representantes nacionales aumentan sus posibilidades de medalla. Pese a que la jornada de poco viento en la bahía de Sagami, con apenas cinco nudos, no era la más propicia para la gallega Támara Echegoyen y la balear Paula Barceló, las españolas escalaron hasta la segunda posición en 49er FX y ya se encuentran sólo a un punto del oro que por el momento 'atesoran' las holandesas y a cinco puntos de las terceras, las brasileñas.

Echegoyen y Barceló no comenzaron bien la jornada, sumando un 13º a su casillero, al que luego anotaron un cuarto y un quinto. «El día ha sido bastante complicado, pero cada día estamos superando el reto de ser las mejores en el agua y eso nos está abriendo la puerta de conseguir un metal. Queda mucha pelea», explicó Echegoyen sobre una clasificación que se encuentra muy abierta al quedar aún tres regatas más la medal race.

En la categoría masculina, el cántabro Diego Botín y el gallego Iago López cayeron un posición en la clasificación general de 49er y se sitúan terceros, aunque empatados a puntos con los primeros y los terceros, los británicos y los neozelandeses. «En la primera hemos tomado decisiones malas, pero luego hemos leído mejor el campo y hemos cambiado la puesta a punto salvando el día. El campeonato está muy tenso y bonito: estamos los cinco primeros en un puño, va a ser un bonito desenlace», enfatizó Botín tras firmar un 15º (que se convierte en su descarte), un segundo y un quinto en un día en el que las condiciones no fueron las más favorables para su 49er.

A un punto del bronce

Por su parte, el catalán Jordi Xammar y el gallego Nico Rodríguez son cuartos a un sólo punto del podio tras marcarse un contundente primero este jueves. En la primera manga del día no consiguieron ver bien el campo de regata y finalizaron en 14ª posición (con penalización incluida), pero en la segunda se quitaron la espinita. «De cara a lo que viene hay que analizar bien, pensar y ver qué nos está pasando en las primeras regatas del día. Es verdad que no hemos tenido un inicio fácil de competición, pero seguimos en la pelea y con ganas de luchar », matizó Xammar en una jornada en la que el equipo se mostró más agresivo.

La catalana Silvia Mas y la canaria Patricia Cantero fueron las que más pagaron las difíciles condiciones de viento de este viernes, sumando un 14º y un 15º, que las coloca undécimas en la general y a sólo tres puntos del Top10. «No ha sido nuestro día. Ya es difícil lograr el objetivo que teníamos de medalla, pero vamos a luchar punto a punto para estar lo más alto posible. Vamos a salir a tope y a muerte lo que queda», recalcó Mas.

Fuera de las 'medal race'

Por su parte, los Laser completaron su serie de regatas antes de la medal race, que se disputará este domingo y en la que no habrá participación española ni en Radial ni en Standard. Así, el canario Joel Rodíguez se despide de sus primeros Juegos Olímpicos en una 16ª posición general tras finalizar su participación con un 27º y 21º. Con mejor sabor de boca completó la catalana Cristina Pujol sus regatas en Laser Radial: si el primer día lo comenzó con un primero, el último lo terminó con un cuarto.

No fue suficiente para entrar en la manga final en la que se disputarán las medallas, ya que un 20º le hacía terminar en el puesto 23º en la general. «Eran mis primeros Juegos y en la mayoría de las mangas no se han dado las condiciones de viento en las que estoy más cómoda. De hecho, cuando bajaba la intensidad estaba ahí delante. Aun así, me voy bien, he hecho todo lo que he podido hacer», detalló Pujol.

Este sábado se disputa la medal race de RSX tanto femenino como masculino, a la que el canario Ángel Granda logró el jueves su pasaporte en décima posición. También disputarán sus últimas mangas antes de la regata final tanto el 49er como el 49er FX y continuarán su competición los Finn, con el balerar Joel Cardona situado en segunda posición a solo un punto del primero, y los Nacra 17, donde la canaria Tara Pacheco y el catalán Florian Trittel marchan sextos.