Las vacaciones olímpicas de Julia

Mientras sus compañeros de clase estarán a estas horas remojándose en la playa, corriendo por el pueblo o jugando con las maquinitas, Julia Benedetti se prepara para participar en sus primeros Juegos Olímpicos. El miércoles, a las dos de la mañana, Julia y sus 19 rivales se lanzarán con su tabla por la pista del parque urbano de Ariake en busca de una medalla olímpica. El 'skate' debutó hace una semana en los Juegos, en la modalidad 'street', en la que se recrean los obstáculos que un patinador puede encontrar en un circuito urbano (desde bancos a barandillas), y ahora le toca el turno al 'park', que se disputa sobre una pista llena de rampas y curvas sobre la que los patinadores realizan sus trucos imposibles.

Julia Benedetti tiene 16 años. El año que viene cursará Segundo de Bachillerato en el Colegio Santa María del Mar de Barcelona. Los exámenes le han salido bien, le gustan más las Ciencias y, aunque todavía no tiene claro qué carrera estudiará, no le importaría meterse en una Ingeniería. Si finalmente decide hacerlo, podría podirle consejos a la otra 'skater' olímpica española, Andrea Benítez, que compitió la semana pasada en Tokio y que es ingeniera eléctrica. Pero en este momento la cabeza de Julia -larga melena rizada, cara redonda, ojos vivaces- no piensa en ecuaciones, sino en disfrutar en unos Juegos Olímpicos. Algo con lo que ni siquiera soñaba hace unos meses: «De repente me llamó un día el seleccionador para ver si quería ir a competir a los campeonatos del mundo para clasificarme para Tokio y entonces me enteré que el 'skate' era olímpico. Ni lo sabia. Yo lo practicaba como un hobby y ya está». Julia aceptó el reto: en mayo fue a Des Moines (Iowa), llegó a semifinales y se ganó el pasaje para Japón. Luego, eso sí, tuvo que pegarse un atracón de libros y exámenes. «Cuando viajo por ahí mis compañeros me dicen que qué guay porque me salto las clases, aunque a la vuelta soy yo la que tengo que recuperar todo..., pero aún así merece la pena».

La pista de Ariake le espera el miércoles a las 2.00 (hora española). Las veinte skaters participantes compiten en cuatro mangas previas. Las ocho mejores se clasificarán para la final, que tendrá lugar pocas horas después, a las 5.30. Julia parte sin ninguna presión. Solo quiere disfrutar de una experiencia insólita para una adolescente: «Solo quiero disfrutar y hacerlo lo mejor posible. Para mí ya no es tan importante como quede al final. Con estar aquí estoy contenta. Cuando patino, ya sea con los amigos o en campeonatos, solo pienso en divertirme».

Julia Benedetti es la única española que compite en 'park'. El jueves, también a las 2.00, se calzarán el casco los chicos, con dos representantes nacionales: Danny León y Jaime Mateu.