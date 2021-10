Se respira en la delegación española de tenis un ambiente festivo en Tokio 2020, de compañerismo, de alegría. Se juega por España y las individualidades se han unido en una piña al juntarse por la causa. Sigue la ilusión porque se está jugando bien y, además, se gana con autoridad. Ahí están Paula Badosa, Garbiñe Muguruza, Sara Sorribes, Alejandro Davidovich, Pablo Carreño. Y los dobles.

Se despidió Carla Suárez, pero cómo lo hizo, descomunal la canaria porque seguirá apoyando a sus compañeros en Tokio después de firmar su primera victoria, ante Ons Jabeur, casi 18 meses después de aquella en Doha en febrero de 2020 y después de superar el linfoma de Hodgkin que ella quiere olvidar, claro, pero que no se puede obviar, campeona irrepetible por todo. Admitía a este periódico que sí, que era importante este triunfo, pero que no daba medalla y quería la canaria continuar en este torneo. Pero se topó con Karolina Pliskova, que no es poca cosa, y lo metió todo en la pista hasta el 6-3, 6-7 (0) y 6-1 final. «Siempre intento dar el máximo y luchar hasta el final y a veces el cuerpo no responde», comentó la canaria, realista siempre con esa vuelta a las pistas en un físico que ha pasado por varias sesiones de quimioterapia.

Pero también añadió: «Intentaré recuperarme para mañana y estar al cien por cien en el dobles». Tiene esa oportunidad de encontrar una medalla en pareja con Garbiñe Muguruza, impecable en este torneo olímpico, y ya en octavos tras superar esta pasada madrugada a Qiang Wang (6-3 y 6-0). «De momento vamos bien, hay que seguir esta línea», analizó la 9 del mundo. Se mostró muy agresiva y cómoda en estas pistas rápidas del centro de Ariake y se enfrenta a la belga Alison van Uytvanck, que ya sabe cómo juega porque se enfrentó, y ganó, en la modalidad de dobles con Suárez.

Pero si las veteranas están dando lo mejor de sí mismas, las debutantes se han empapado de maravilla del espíritu olímpico y de equipo. Si Sara Sorribes firmó una de sus mejores victorias el domingo ante Ash Barty, número 1 del mundo, hoy se ha impuesto con contundencia a la francesa Fiona Ferro (6-1 y 6-4). «Me está encantando la experiencia», encantada con defender la camiseta de España en unos Juegos, esta madrugada en individual contra Anastasia Pavlyuchenkova, el sueño que cumple por fin, después de 10 años pensando en él. Un sueño compartido y mil veces imaginado con otra debutante que se lo está pasando en grande en Tokio, Paula Badosa. Encargada de redoblar la ilusión y las opciones de medalla para la delegación española porque se impuso a toda una Iga Swiatek (campeona de Roland Garros 2020) por 6-3 y 7-6 (4). «Paso a paso estoy llegando donde quería. Consiguiendo mis objetivos de subir mi nivel y enfrentarme a las del top 10 y empezar a ganarles», admite la barcelonesa, que se enfrenta esta madrugada a la argentina Nadia Podoroska. Las jóvenes también continúan en dobles y se miden con la pareja checa Krejcikova y Siniakova.

Jornada de descanso tendrán los chicos, Pablo Carreño y Alejandro Davidovich, después de las palizas de esta madrugada contra Marin Cilic (5-7, 6-4 y 6-4) y John Millman (6-4, 6-7 (4) y 6-3). «Ha sido un partido muy duro. Ha jugado muy bien, me desbordaba muy rápido y yo no tenía buenas sensaciones. Con el 6-5 he notado más la presión, pero he conseguido igualar el ritmo, sacando muy bien», analizó el asturiano, que se mide con el alemán Dominik Koepfer en la siguiente ronda. Al malagueño le toca el desafío de los desafíos: Novak Djokovic, que se muestra muy dispuesto a llevarse el oro olímpico después de que ganara el bronce en Pekín 2008, pero cayera ante Juan Martín del Potro en Londres 2012 en la batalla por la medalla de bronce (una decepción que pagaron sus raquetas, que serró en el vestuario) y fuera también el argentino quien lo apeara en la primera ronda en Río 2016.

El serbio, que intenta alcanzar lo que solo Steffi Graf ha logrado: ganar los cuatro Grand Slams y el oro olímpico en el mismo curso, se mostró superior ante Jan-Lennard Struff (6-4 y 6-3) y será la segunda vez que se enfrente a Davidovich, a quien batió con autoridad en Roma (6-2 y 6-1). Se han entrenado juntos durante la pandemia, pues Djokovic acudió a Marbella, donde vive su hermano, y compartieron peloteos. El miércoles compartirán lucha por los cuartos de final.