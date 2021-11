Doble palo para Carreño: pierde ante Khachanov y le espera Djokovic por el bronce

Otra vez cayó Pablo Carreño cuando se asomaba a la cumbre. Tercera gran semifinal que se le escapa al asturiano -perdió dos en el US Open (2017 y 2020)-, derrotado con justicia ante Khachanov (6-3 y 6-3) en un torneo olímpico en el que aún peleará por el bronce mañana, aunque tendrá que hacerlo ante Djokovic. Un rival que asusta y ante el que el español deberá mejorar mucho su juego si quiere subir finalmente al podio.

Tronaba el cielo de Tokio cuando salieron los dos jugadores a la pista. No llovía, pero la amenaza era evidente. Eso hacía que el calor no fuera tan asfixiante como en días anteriores, aunque la humedad y el ambiente plomizo dificultaban la respiración. Otro suplicio.

Salió bien Carreño, dominando en los intercambios largos ante el ruso. Un espejismo, pues apenas tardó tres juegos en esfumarse esa supuesta superioridad. Sí lo era la de Kachanov, magnífico con su servicio y valiente al resto. Una combinación que le llevó a poner en aprietos muy pronto a su rival y a llevarse el primer break en el quinto juego (2-3). «No me he notado como ante Medvedev. Khachanov ha hecho un partido muy bueno y creo que ha sido más mérito suyo que demérito mío. Ha sacado muy bien, me ha presionado mucho, ha estado muy acertado…», analizaba el asturiano, al que no le salió nada.

Tocaba remar a contracorriente y resultaba imposible viendo el panorama. Tuvieron que pasar veinte minutos de encuentro para que Carreño lograra su primer punto al resto, logrado, además, por una doble falta del ruso. Era total la desesperación del español, incapaz de encontrar una rendija en el servicio de Khachanov. Esas dudas se trasladaron a todo su juego y regalaron el primer set (6-3). Solo había sido capaz Carreño de lograr tres puntos al resto en toda la manga, lastrado también por su propia falta de puntería.

Le costaba un mundo jugar con primeros servicios y eso allanaba la labor de Khachanov, crecido a medida que iban pasando los juegos. Empezó el segundo de la misma manera, con un Carreño algo más agresivo con el saque, aunque con la misma impotencia cuando el que servía era su rival.

Gesticulaba impotente con cada saque directo (hasta 6 en este segundo set para el ruso), mientras sufría por sacar adelante su servicio. De repente, en el quinto juego, se abrió una luz de esperanza. Había salido el sol en la central del Ariake Tennis Center después de una hora de juego y, casi al mismo tiempo, llegó la primera bola de break para Carreño con 2-2 en el marcador. Pudo restar el asturiano, que tuvo una derecha paralela para haber ganado el punto, que se escapó tras estrellarse la bola en la red. Adiós a la ventaja. Adiós al set.

Porque no perdonó después Khachanov, castigando las dudas del español y logrando un break que le ponía la victoria en bandeja. «He tenido una oportunidad en el segundo set para haberme puesto por delante con una bola de break, pero la pelota no ha querido pasar y es una pena porque era una oportunidad muy buena para haber estado en la final», afirmaba el asturiano tras el choque.

Tras ese break, el ruso solo tuvo que mantener su firmeza en el saque para sellar su pase a la final y asegurar una medalla por la que aún tendrá que pelear Carreño. Un bronce que peleará ante Djokovic, derrotado por sorpresa por el alemán Zverev tras una remontada preciosa (1-6, 6-3 y 6-1). Un reto mayúsculo con el que el español puede alcanzar al fin un premio de caza mayor en su carrera.