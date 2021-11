Joan Cardona se hace con el bronce en vela en Finn

La vela española por fin vuelve a sumar una nuevo metal a su medallero tras la sequía de Río 2016. El balear Joan Cardona cumplió con creces sus expectativas en sus primeros Juegos Olímpicos y se hizo con el bronce. Con sólo 23 años, al benjamín del equipo de vela español no le pesó ser el último regatista nacional en clasificarse para Tokio y figurar como el más joven de la flota de Finn. Él lo tenía claro: «Era ahora o nunca. Había que darlo todo». Y daba igual su inexperiencia. Su gran constitución física, 1,85 metros de altura y 101 kilos, no casan mucho con otra clase olímpica que no fuese el Finn, categoría histórica que se despide en esta edición de los Juegos . Así que otra participación iba a ser complicada. Por eso iba a por todas desde la primera manga en la bahía de Enoshima, en la que ya se situó en unos puestos de podio que ya no abandonaría hasta colgarse hoy la ansiada medalla, la vigésima para la vela española en su historia.

«Esta medalla de bronce sabe a oro, porque ha sido una medal race durísima y una semana durísima en la que hemos dado todo», comentó Cardona nada más llegar a puerto luciendo una gran sonrisa. El balear no arriesgó en la salida -que contó con varios fuera de línea individuales-, montando la boya de barlovento sexto, al igual que en la popa. En la segunda ceñida, con un cambio de recorrido, numerosos roles y cambios de intensidad, cayó hasta la novena posición, escalando hasta el séptimo en la última boya y terminando sexto en la manga decisiva que lo dejaría tercero en el podio en una llegada final de infarto. Primeor fue el británico Giles Scott y segundo el húngaro Zsombor Berecz.

«Cuanta más presión tenga, más rindo», confesaba a medida que completaba las mangas y sus opciones de metales crecían en una clase difícil y exigente en la que los españoles se estrenaron en el medallero en Seúl 88 con el oro de José Luis Doreste. Luego repetiría la gesta en Barcelona 92 José María Van der Ploeg, al que en Atenas 2004 se sumó la plata de Rafael Trujillo.

La progresión de Cardona ha sido imparable desde que debutase en el Campeonato del Mundo de Finn en 2017. Finalizó entonces en 30ª posición. Sólo cuatro años después lograba el subcampeonato mundial y se alzaba con el número uno del ránking de la clase, tarjeta de presentación con la que llegaba a Tokio siendo el más joven de la flota. Y no falló.

Tradición familiar

La afición a la vela de Joan Cardona le viene por su padre, que tenía un velero en el que la familia pasaba los veranos. Así, con 7 años ya estaba subido en un Optimist y con 13 ya se clasificó para su primer mundial. Su físico le hizo abandonar el barco infantil antes de tiempo y empezar a probar otras disciplinas, lo que le llevó a ser en 2013 el benjamín del trofeo Princesa Sofía. El entonces director técnico del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, ya lo tenía claro: «Si sigue trabajando como hasta ahora puede llegar muy alto». No se equivocaba.