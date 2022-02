Ander Mirambell, vigesimocuarto en sus cuartos Juegos Olímpicos

«Llegar al 'top 20' sería una gesta histórica. Es poco probable, porque la salida es la que tenemos. Estoy fundido, ya que ha sido una semana muy dura. Tendría que hacer una bajada muy buena», reconocía Ander Mirambell antes de afrontar este viernes la tercera manga de la prueba de skeleton y cerrar sus cuartos Juegos Olímpicos en la vigesimocuarta posición, a cuatro puestos de la final. El abanderado del equipo español en los Juegos de Pekín junto a Queralt Castellet realizó su mejor bajada en esta cita olímpica, con un tiempo de 1:02.34, pero no fue suficiente para acceder a la manga definitiva.

«Estoy orgulloso del apoyo que he recibido desde España. Esto es mucho más que una carrera. El hecho de que el skeleton se siga en nuestro país y la gente esté pendiente de los Juegos es el verdadero éxito, es la mejor victoria que me llevo de aquí», proclamó el piloto catalán que el próximo jueves cumplirá 39 años. «La valoración de Pekín 2022 es bastante positiva. Los que nos hemos quedado fuera del 'top 20' somos los que no pudimos venir a los test de octubre y con solo doce bajadas era muy difícil», lamentó Mirambell. Firmó el jueves «una buena primera manga» que le colocó entonces vigesimotercero y en la segunda (vigesimoquinto) arriesgó, «porque era la forma de intentar llegar al 'top 20' y no salió bien», ya que se dio un fuerte golpe a 125km/h. «Estoy contento, de todas las maneras», comentó este viernes.

Dado que el billete para la final estaba prácticamente imposible tras las dos primeras mangas, en la despedida de sus cuartos Juegos tenía como objetivo «hacer la mejor bajada de la semana» e irse «con una sonrisa», lo que finalmente consiguió Mirambell. «Es un orgullo representaron a todos. Gracias por el apoyo», lanzó a la cámara, con la mano en el corazón, tras su último recorrido, en el que sus rivales no fallaron. Mirambell repitió así el puesto alcanzado en los Juegos de Vancouver 2010 y Sochi 2014. En los anteriores, los de Pyeongchang 2018, obtuvo su mejor clasificación olímpica, con la vigesimotercera plaza.

Por su parte, el esquiador de fondo Imanol Rojo acabó lejos de los mejores en los 15 kilómetros estilo clásico, pero su 39º puesto esconde un resultado histórico: supone la mejor clasificación española en la especialidad. El guipuzcoano superó la marca de Josep Giró, que en los Juegos Olímpicos de Sarajevo celebrados en 1984 finalizó en la 45ª posición.