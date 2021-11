Volver al inicio Set 3 ¡Gracias por seguir este partido con nosotros! Esperamos que lo hayan disfrutado lo mismo o más que nosotros. ¡Que pasen buen sábado y hasta la próxima! Set 3 ¡Emocionadísimo Carreño, llorando sobre la pista! Disfrútalo Pablo, has despertado y emocionado a toda España contigo. ¡IMPRESIONANTE! Set 3 ¡Qué victoria! ¡Quinta medalla para España en estos Juegos Olímpicos y sigue el idilio del tenis español en el deporte olímpico! ¡Solo en 2012 se quedó la representación española sin medalla en este deporte desde 1988! Set 3 ¡VICTORIA JUSTA Y MERECIDA PARA PABLO CARREÑO! ¡Se lleva el bronce! Set 3 ¡JUEGO, SET Y BRONCE PARA PABLO CARREÑO! Set 3 3 - 6

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 3 - 5

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 3 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 3 - 5

40 - 40 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 3 - 5

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 3 ¡BOLA DE PARTIDO PARA CARREÑO! Set 3 3 - 5

30 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 3 - 5

30 - 15 Remate desde la red de Novak Djokovic que no opciones a Pablo Carreño Busta Set 3 3 - 5

15 - 15 Impresionante passing shot de Novak Djokovic desde el fondo de la pista supera a Pablo Carreño Busta y le sirve para ganar el punto Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡No se sobrepasa Carreño, que apenas se esfuerza en el juego de Djokovic y se la jugará en su servicio para ganar el partido y el bronce! Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 2 - 5

40 - 0 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 2 - 5

30 - 0 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 3 2 - 5

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 3 ¡QUÉ FORMA DE JUGAR DE CARREÑO! ¡Ya mete puntos imposibles! ¡Qué locura de juego para ponerse 5-2 y está A UN JUEGO de ganar el bronce olímpico! Set 3 2 - 5

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 2 - 4

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 2 - 4

0 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 2 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 ¡Juego Nole! No se va a rendir el serbio, pero Pablo Carreño no debe caer en la provocación de Djokovic y mantenerse firme en la pista. Puede ganarle. Set 3 2 - 4

0 - 0 El passing shot de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 1 - 4

40 - 15 Gran resto de derecha de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 ¡JUEGO CARREÑO! ¡IMPARABLE EL ASTURIANO! ¡No baja el ritmo ni por asomo! ¡Ya descansarás cuando ganes el bronce, Pablo! No se le puede escapar esto a este nivel. Djokovic está fuera mentalmente y debe aprovecharlo. Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 1 - 3

15 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 1 - 3

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 1 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡Juego para Nole! Se coloca 3-1 perdiendo en este set y está obligado a romper para poder empatar. Todo muy de cara para Carreño, que saca ahora para el 4-1... Momento de no perder la concentración. Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 3 0 - 3

40 - 30 El passing shot de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 0 - 3

30 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 3

30 - 15 El passing shot de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 0 - 3

15 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 3 El juez asegura que vio a Djokovic lanzar la raqueta a la grada y no le dio un warning, sí tras romper la raqueta. Incrédulo Carreño... que empieza ganando este juego. Set 3 0 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡JUEGO PARA CARREÑO! ¡Confirma break y se va 3-0 al primer descanso del set! Djokovic está fuera de sí ya. Tras lanzar una raqueta a la grada, se acaba de cargar otra estrellándola contra el suelo. Set 3 0 - 3

0 - 0 La volea de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 2

15 - 30 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 ¡BREAAAAAAAAK! ¡Lo consiguió en la segunda! ¡Qué manera de jugar esperando la oportunidad de forzar a Djokovic a cometer el error! ¡Qué momento para Carreño! ¡2-0 y saque para el 3-0! Set 3 0 - 2

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA CARREÑO! Set 3 0 - 1

15 - 40 Gran resto de derecha de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 0 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 0 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡Se frustra el serbio! Hasta lanzó una raqueta a la grada... Carreño le arrastró, sufrió y ganó el primer servicio. Set 3 0 - 1

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 0

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 0 - 0

40 - 40 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 40 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

40 - ADV Remate desde la red de Pablo Carreño Busta que no opciones a Novak Djokovic Set 3 0 - 0

40 - 40 La volea de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 30 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

15 - 0 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 2 El inicio del tercer set se está demorando porque Djokovic está en vestuarios. En cuanto el serbio regrese a la pista, tendrá lugar la reanudación del encuentro. Set 2 ¡El desempate es para el serbio, que aguantó y metió presión para el español! No debe venirse abajo el asturiano, tiene que seguir ahí y mantener su nivel. Solo ha sido un fallo y tiene opciones de ganar la medalla. Set 2 ¡SET PARA NOVAK DJOKOVIC! Set 2 7 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 6 - 6

7 - 6 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 6 - 6

5 - 6 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 6 - 6

5 - 5 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 6 - 6

5 - 4 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 2 6 - 6

4 - 4 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 6 - 6

4 - 3 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 6 - 6

4 - 2 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 6 - 6

4 - 1 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 6 - 6

3 - 1 El remate de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 6 - 6

2 - 1 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 6 - 6

1 - 1 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 6 - 6

0 - 1 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡NOS VAMOS AL TIE-BREAK! ¡Qué momento más frenético! ¡Carreño combate por el bronce! Set 2 Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 6 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 6 - 5

0 - 30 La contradejada de Novak Djokovic se va fuera Set 2 6 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 ¡Juego impecable para Novak Djokovic! Deja en blanco a Carreño con el nivel que se espera del número 1 del mundo. ¡Se asegura el tie-break y, nuevamente, presión para el asturiano! Set 2 6 - 5

0 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 0 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 5

15 - 0 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 ¡QUÉ JUEGO DE CARREÑO! ¡Comenzó 0-30 abajo y logró reponerse con un nivel espectacular para volver a la igualada en el marcador! ¡Cómo está el español! Set 2 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 5 - 4

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 5 - 4

30 - 15 Revés desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic Set 2 5 - 4

30 - 0 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 5 - 4

15 - 0 La dejada de Pablo Carreño Busta se estrella en la red Set 2 ¡Juego para Djokovic! Ahora toda la presión es para Pablo. Lo intentó en el último punto con una cruzada que le leyó a la perfección el serbio en la red. Juego vital el próximo. No se puede fallar. Set 2 5 - 4

0 - 0 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 4 - 4

40 - 15 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 2 4 - 4

15 - 15 Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Pablo Carreño Busta Set 2 4 - 4

0 - 15 Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Set 2 ¡Qué juego de Carreño! Prácticamente impecable con un grandísimo saque. No ha dado opciones a Nole. Dos juegos para conseguir el bronce... Si le rompe ahora, lo tendrá prácticamente hecho si no falla. Set 2 4 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 4 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡4-3 para Djokovic! Aguantan los dos jugadores el ritmo del partido. Importante la gestión del cansancio. Nole parece haber encontrado algo de fortaleza mental y se le ve más firme que en el primer set, pero aún se le ve vulnerable. Es una debilidad que debe aprovechar Carreño. Por ahora, a mantener el saque. Set 2 4 - 3

0 - 0 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 3

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 3 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 ¡Qué valiente Carreño! Agresivo, va a por todas el español. Sabe que no puede esperar a que Djokovic falle y sigue a su ritmo tratando de derrotar al serbio con todas las armas posibles. Por ahora, le toca ir a contracorriente y eso le da algo de presión. Tiene que romper al de Belgrado. Set 2 3 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 3 - 2

40 - 40 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 2

30 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 2

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 3 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 3 - 2

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 ¡3-2 para Nole! Volvió a acercarse en el marcador Carreño, pero Djokovic no quiso sustos y volvió a enganchar un drive de derecha cruzado imparable para salvar el deuce y marcharse al segundo descanso de este set. Set 2 3 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 2 - 2

40 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 ¡JUEGO EN BLANCO PARA CARREÑO! ¡Tremenda seguridad y solvencia para el español! Se le ve muy tranquilo y con claras opciones de ganar al serbio. No puede bajar el ritmo ni los brazos. Set 2 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 2 - 1

0 - 15 Remate desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que no da opciones a Novak Djokovic Set 2 ¡Juego para Nole! El serbio está viendo que Carreño está muy sólido a final de pista y opta por subir a la red y volear, algo que le ha servido para ser más efectivo en su saque y de cara a puntuar ante el español. Set 2 2 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 1

15 - 0 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 ¡JUEGO PARA PABLO! ¡Solo cedió un punto y sigue sin perder ninguno de sus segundos saques! Eso le está dando la vida al asturiano, que sigue soñando con el bronce y ya lo roza. Set 2 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 1 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Primer juego del segundo set que no perdona Novak Djokovic. Con saque y red, el serbio comienza la segunda manga con el punto de su servicio. No pudo hacer nada Carreño en esta ocasión. Set 2 1 - 0

0 - 0 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 15 Impresionante passing shot de Pablo Carreño Busta desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 2 0 - 0

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 ¡Qué nivel está mostrando el español, que va directo a por el bronce a este ritmo! De continuar así, con Novak Djokovic mentalmente perdido, el asturiano tendrá serias opciones al bronce. Por ahora, está siendo mejor en la pista y está a un set de subirse al podio. La presión, ahora, para el serbio, que podría caer ante el peso olímpico una vez más... Set 1 ¡TERMINA A LO GRANDE! ¡ACE, JUEGO Y SET PARA PABLO CARREÑO! Set 1 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 ¡BOLA DE SET! ¡Gran gestión de Carreño! Un punto más y el set será suyo. Set 1 4 - 5

40 - ADV El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡Salva las dos! ¡Qué golpeos para mover y atacar a Djokovic! Toca el desempate... Todavía no se ha ganado el primer set. Set 1 4 - 5

40 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 5

40 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Peligro para Carreño! ¡Dos bolas de rotura para Djokovic! Set 1 4 - 5

40 - 15 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 4 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 4 - 5

30 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 4 - 5

15 - 0 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 ¡No pudo ser al resto! A pesar de que Pablo Carreño tuvo dos bolas de set, el serbio las levantó con su mejor juego hasta el momento para obligar al asturiano a ganarlo al servicio. Le devuelve la presión. No puede fallar el español. Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 5

ADV - 40 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡Salva las dos Nole! Set 1 3 - 5

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡DOS BOLAS DE SET! Set 1 3 - 5

15 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 3 - 5

15 - 30 Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Set 1 3 - 5

15 - 15 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡JUEGO PABLO! ¡5-3! ¡Está a tan solo un juego más de ganar el primer set! En la pista, el español está siendo mejor que el serbio! Se ve con más opciones ante un derrotado Nole, que ayer perdió la oportunidad de pelear por dos oros. Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 3 - 4

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 3 - 4

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 3 - 4

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 ¡Juego para Nole! Le cuesta al serbio, pero recupera su saque. No está cómodo Nole y Pablo debería aprovecharlo. Ya no solo manteniendo su saque, sino tratando de romperle para ganar el set. Es su momento. Set 1 3 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 2 - 4

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 2 - 4

40 - 15 Buen derechazo desde la red de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 ¡CONFIRMA BREAK PABLO! ¡Gana su saque con mucha seguridad y confianza y se coloca 4-2 ante un Novak Djokovic al que se le ve inseguro ahora! Set 1 2 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 2 - 3

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 0 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡ROMPE PABLO! ¡Tremendo saque y red que realizó Nole, pero Carreño le metió un globo defensivo imposible para una reacción cómoda del serbio y consigue ponerse por delante en el partido en el segundo descanso! Set 1 2 - 3

0 - 0 La volea de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡TRES BOLAS DE BREAK PARA CARREÑO! Set 1 2 - 2

0 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 2

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡Volvió a aguantar Carreño! Cuando parecía que lo tenía hecho, Djokovic remontó y tuvo otra bola de break, pero el de Gijón se mantuvo firme y volvió a quedarse con su saque. Set 1 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 2 - 1

ADV - 40 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 2 - 1

30 - 40 Fabuloso resto de revés de Novak Djokovic que no consigue devolver Pablo Carreño Busta Set 1 2 - 1

15 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 15 Pablo Carreño Busta con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 1 2 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 ¡Segundo juego para Nole! Mantiene su saque en un duelo que está siendo reñido y apretado en cada juego. Si bien Carreño no ha tenido opción de romper, sí que ha estado cerca de alcanzar dicha oportunidad. Set 1 2 - 1

0 - 0 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

40 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 15 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 0 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡Sufrió Carreño, pero consiguió salvar su servicio! Hasta dos bolas de break en contra tuvo el asturiano, que logró mantener su saque en este inicio para mantener la moral alta ante un serbio que será difícil que falle. Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 1 - 0

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 1 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 1 - 0

40 - 30 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 1 - 0

30 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 0

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 ¡Primer juego del partido para Nole! El de Belgrado se queda con su servicio en el inicio del encuentro y se pone 1-0 gracias a su saque, provocando casi en su totalidad fallos de Carreño. Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya están los tenistas sobre la pista de juego! ¡Con el calentamiento en juego, falta poco ya para que den comienzo al partido! ¡No se vayan muy lejos! En unos minutos tendrá lugar el inicio del partido entre Novak Djokovic y Pablo Carreño. ¡Una medalla de bronce en juego! ¿Podrá el tenista español aprovechar el momento de derrotismo del serbio o pagará los platos rotos? ¡Quédense para verlo! ¡Les esperamos! Pablo Carreño, por el contrario, se encuentra en su primera participación de unos juegos y es la única representación española de tenis que ha llegado tan lejos. Veremos si el tenista asturiano es capaz de unirse a Rafa Nadal (oro en 2008), Sergi Bruguera y Jordi Arrese (plata en 1996 y 1992 respectivamente) como únicos medallistas en el cuadro individual masculino. En 2012 se quedó a la orilla de saborear el metal del terecr puesto tras caer ante Del Potro y, en 2016, cayó en primera ronda, de nuevo ante el argentino (quien acabaría consiguiendo la plata cayendo ante Murray en la final). Estos son los cuartos juegos que disputa Novak Djokovic en su carrera, con su mejor participación en su primera edición: 2008, en la que acabó tercero y ganando el bronce. Desde que el tenis volviera a ser talla olímpica en 1988, España ha conseguido medalla en todas las ediciones desde entonces salvo en una: 2012 en Londres. Podría ser esta la segunda vez o mantener los juegos londinenses como la única excepción. Tanto el español como el serbio han tenido un camino duro hasta llegar a esta ronda y pelear por una medalla hasta que cayeron en semifinales ante Khachanov y Zverev, respectivamente. Sin embargo, sobre superficie dura, el resultado entre el tenista español y el serbio es de 1-1, si bien es cierto que Carreño no le ganó, puesto que Nole fue descalificado en dicho partido del US Open de 2020 por darle un pelotazo a un juez. Sexto enfrentamiento entre Novak Djokovic y Pablo Carreño con el balance claramente favorable al serbio, que venció en cuatro de los cinco anteriores. ¡Buenos días en España y casi tardes ya en territorio nipón! ¡Día de combatir por la medalla de bronce en el tenis masculino! ¡Hoy, Pablo Carreño, tendrá que hacer frente a un Novak Djokovic que era claro favorito al oro olímpico!