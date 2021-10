Así te hemos contado la tercera jornada de los Juegos de Tokio

15:28 Hasta aquí la tercera jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.Muchas gracias por su atención 15:26Baloncesto



Ricky le saca una sonrisa a España en el estreno

Te lo cuenta Emilio V. Escudero 15:21Tenis de mesa

Japón ha logrado un oro histórico en el dobles mixto. La pareja formada por Lin Yun-ju y Mima Ito se han impuesto por 4-3 (5-11, 7-11, 11-8, 11-9, 11-9, 6-11, 11-6) en un emocionante partido a los chinos Xu Xin y Liu Shiwen. 14:59Voley Playa



Derrota de Herrera y Gavira ante los noruegos Mol y Sørum por 0-2 (17-21 y 22-24) 14:45Voley Playa



Herrera y Gavira pierden el primer set por 21-17 ante los noruegos Mol y Sørum, 14:40Baloncesto



España gana en su debut en Tokio 2020 ante una buena Japón (88-77)

14:29 Gimnasia artística



La final masculina por equipos ha tenido un desenlace emocionante. Rusia, el Comité Olímpico ruso, ha ganado el oro con 262.500 puntos, mientras que la plata ha sido para Japón (262.397), que defendía el oro logrado en Río. y el bronce para China, con 261.894. Rusia no ganaba el oro desde Atlanta 1996

14:22Voly playa



Ya está en marcha el partido de la pareja Pablo Herrera y Adrián Gavira ante los noruegos Mol y Sørum, en el Shiokaze Park 13:43Baloncesto

España gana 28-48 al descansoTe lo contamos: Japón-España, en directo13:29Natación



Mireia Belmonte ha quedado 15ª (16:11.68) y no estará en la final del 1500 libres. A Mireia todavía le queda el 800 y el relevo 4x100 estilos 13:23Natación

Jimena Pérez. ha sido octava en su serie del 1.500L con un tiempo de 16:15.99. Se queda fuera de la final.

Ahora está nadando Mireia Belmonte13:18BaloncestoEspaña gana 14-18 al final del primer cuartoTe lo contamos: Japón-España, en directo

13:08 Baloncesto

13:08 Baloncesto

España debuta en los Juegos de Tokio ante los anfitriones.Te lo contamos: Japón-España, en directo

12:49Waterpolo femenino

España gana su segundo partido. Las de Miki Oca derrotan a Canadá por 14-10, con un gran partido de Bea Ortiz, con cuatro goles. 12:44Hockey hierba

Tras la segunda derrota de de España, la próxima jornada juega ante Nueva Zelanda y a priori se jugarán el pase a cuartos en los 2 últimos partidos contra China y Japón. 12:36El tenis español deslumbra en Tokio

Se despide Carla Suárez en individual, pero suman alegrías Badosa, Muguruza, Sorribes, Carreño y DavidovichInforma Laura Marta 12:32Waterpolo femenino

España gana a Canadá 9-7 tras el tercer cuarto. 12:29Hockey hierba

Derrota de España ante Argentina (0-3). El resultado no hace justicia a lo visto en el campo.

12:28 Hockey hierba

Malas noticias para España, que pierde 3-0 ante Argentina a falta de 1 minuto para el final

12:21Hockey hierba

España pierde 0-1 ante Argentina a falta de 5 minutos para el final 12:03Waterpolo femenino

España gana a Canadá 4-3 tras el primer cuarto. 11:56Natación

África Zamorano no avanza a semifinales del 200 estilos tras quedar 20ª con un tiempo de 2:13.81. 11:49Waterpolo femenino

Comienza el partido entre España y Canadá. Segunda cita para las de Miky Oca tras la goleada histórica ante Sudáfrica. 11:44Hockey hierba

Empate a cero entre España y Argentina al descanso.

11:41 Natación.

Comienza la jornada vespertina en la que habrá triple presencia española en el Centro Acuático12.42h - 200Ei - África Zamorano Sanz, en la serie 3

13.44h - 1500L - Jimena Pérez nada en la serie 4

14.01h - 1500L - Mireia Belmonte nada en la serie 5

11:14Hockey hierba

España está jugando ante Argentina en la segunda jornada. Las 'RedSticks' perdieron en su debut por 3-1 ante las favoritas australianas. Cuando quedan 4 minutos para el final de la primera parte, el marcador sigue 0-0 11:12Vela

En Laser Radial, Cristina Pujol es decimoctava tras ser 23ª y 28ª en las dos regatas de hoy. Y en Laser, Joel Rodríguez es decimosexto tras ser 4º y 23º en las regatas 2 y 3. Dicho esto, que nadie se me ponga nervioso que no son estas las clases en las que teníamos opciones de medalla. Así que a seguir confiando en nuestra vela, que seguro que no repite el cero de Río. 11:04Vela

Jornada sin alegrías en el Puerto Recreativo de Enoshima. Ángel Granda fue 13º, 14º y 17º en las regatas 4, 5 y 6 de RS:X y va duodécimo en el ecuador de la prueba. Blanca Manchón es también duodécima en la misma clase tras ser 14ª, 13ª y 16ª. 11:00 Balonmano

España se abona al triunfo con sufrimiento

Aleix Gómez da la victoria desde los siete metros en el choque contra Noruega

Te lo cuenta V. Borda 10:56Pablo Carreño ya conoce a su rival en los octavos de final. Será el alemán Koepfer, que ganó con claridad al australiano Purcell, que tuvo problemas físicos ((6-3, 6-0).



10:49 Novak Djokovic sigue firme en su camino al oro. El sebio ha ganado al alemán Struff por 6-4 y 6-3. Alejandro Davidovich en octavos de final será su rival.

10:42Victoria de Gabriel Escobar en boxeo, en peso mosca. Se ha impuesto al argentino Quiroga en 1/16 de final 10:26 Comentábamos antes que Doncic había arrollado a Argentina con ¡48 puntos! Aquí va la crónica desde Tokio de Emilio V. Escudero Luka Doncic traslada su show a los Juegos10:17 Mejor desenlace ha tenido el partido de Pablo Carreño, que ha completado la remontada y se ha impuesto por 5-7, 6-4 y 6-4 a Marin Cilic , certificando su presencia en los octavos de final. Habrá 5 españoles entre los 16 mejores de los dos cuadros individuales de tenis 09:58 A pesar de su partidazo, Carla Suárez cae contra Pliskova por 3-6, 7-6 y 1-6. Se despide del cuadro individual, pero sigue luchando por la medalla junto a Garbiñe en el cuadro de dobles 09:50 Acaba por hoy la vela con resultados peores que los de ayer. Ángel Granda marcha 12º en RS:X tras hacer hoy 14-13-17 en 3 regatas y Cristinal Pujol es 18ª en Radial con un 23 y un 28 en las dos mangas del día

09:47 Otro triunfo agónico de los Hispanos (28-27). Aleix Gómez transforma un penalti decisivo con el reloj a cero que sirve a la selección española masculina de balonmano para sumar ante Noruega su segundo triunfo y encarrilar su clasificación para cuartos y además con un buen puesto en el grupo que permita un mejor cruce.

09:41David Valero, el triunfo del ciclista que nunca se rinde.Josu García presenta al gran protagonista español del día en los Juegos Olímpicos. 09:39 Siguen las buenas noticias en tenis: Paula Badosa se mete en octavos de final. Tras un partido muy igualado contra Iga Swiatek , número 8 del ranking WTA, se lleva el gato al agua en dos sets (6-3 y 7-6) y se une a Garbiñe y Sorribes en la ronda de las 16 mejores. 09:19 También se va al decisivo tercer set el duelo entre Pablo Carreño y el croata Marin Cilic. El asturiano cedió el primer parcial 5-7 pero se ha recompuesto en el segundo tras un 6-4. 09:15 Además, Carla Suárez lleva su partido ante Pliskova al tercer set 09:13 Siguen llegando buenas noticias en el tenis, en este caso en el cuadro masculino. Alejandro Davidovich está ya en octavos, donde se cita con Novak Djokovic si el serbio cumple con los pronósticos y derrota al alemán Struff. El malagueño superó en segunda ronda al australiano John Millman, en un sufrido partido (4-7, 7-6 y 3-6).

09:03 Valero ya tiene su medalla en el cuello. No es de extrañar su emoción

09:02España-Noruega, en directo. Sigue la jornada en Tokio. Los Hispanos se estrenan en el torneo ante un rival de cuidado liderado por Sander Sagosen. Al descanso mandan los nórdicos por 13-14

09:00 David Valero entra feliz en meta. La imagen del día / Reuters



08:34 Sucede así a Carlos Coloma, que logró ese mismo tercer puesto en los Juegos de Río de 2016, y a José Antonio Hermida, medalla de plata en Atenas 2004

08:32 El granadino ha protagonizado una gran remontada que le ha permitido hacerse con la presea. ¡Enorme su logro!

