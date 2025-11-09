Juan Diego García: «Destaco la recuperación del equipo en el quinto set»

El entrenador jefe del CV Emalsa Gran Canaria destaca un triunfo en Tenerife ante el Haris que acerca a su equipo «un poquito más a la Copa»

Satisfacción de Juan Diego García, entrenador jefe del CV Emalsa Gran Canaria, tras lograr dos puntos «muy importantes» en Tenerife ante el CV Tenerife Libby's La Laguna por la mínima (2-3).

El cuadro grancanario, tras ponerse por delante 0-2, tuvo que aplicarse al máximo para lograr sumar la victoria ante un buen rival. «El partido se desarrolló con la tónica general a la que estamos viendo en la Liga, con mucha igualdad y 3-2. Creo que hemos dado un paso adelante por el buen inicio de partido que hemos hecho, ya que en los anteriores partidos nos estaba costando mucho más», aseveró Juan Diego tras el encuentro.

«Quizás cometimos demasiados errores no forzados en el tercer y cuarto set», valoró el profesional onubense tras igualar las fuerzas el Haris.

Por último, quiso destacar el técnico del Olímpico «la recuperación del equipo en el quinto set, donde hemos firmado un muy bien parcial. Nos hemos ceñido bastante al plan táctico que habías trazado. Entramos muy bien al 'tie-break', que no era fácil tras perder los dos anteriores, para ganar el partido y llevarnos dos puntos que son muy importantes y que nos acercan un poquito más a la Copa. Sobre todo también son importantes porque la clasificación está muy igualada».