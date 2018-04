Josico: «Volveremos, y pronto, a Primera»

- Como aficionado a la UD que es y nunca ha dejado de serlo, ¿qué cuerpo le ha dejado el descenso?

- Fastidia y mucho. He sufrido a la distancia y no estoy de acuerdo en cargar las tintas con los entrenadores. En el fútbol lo fácil siempre es señalar al mismo y se ha visto que ni cuatro técnicos diferentes han podido evitar lo que ha sucedido. Seguro que cada uno de ellos puso el máximo y todo su empeño. El problema es mayor, aunque ahora de poco vale repartir culpas porque el daño ya está hecho con el descenso.

- Tuvo a Paco Jémez en su última etapa como jugador de la UD. ¿Ha podido hablar con él en todo este tiempo de convulsión?

- Me parece una magnífico profesional y una gran persona. Siempre le mando mensajes y siempre me responde. Incluso después del descenso nos hemos comunicado. Me merece todos los respetos posibles porque sé de qué manera vive y siente el fútbol. Es una pena que no haya podido cumplir el objetivo. Y que la UD ni siquiera haya podido luchar hasta el final. Pero ya pasó y hay que mirar al futuro.

- ¿A qué atribuye una temporada tan calamitosa?

- A todos nos ha sorprendido que esta UD, hecha para muchos más que para la permanencia en un principio, se haya visto metida en esta situación. Pero el fútbol tiene estas cosas. Es imprevisible. Te da, te quita, te devuelve cuando menos lo espera. A la UD le ha tocado un año muy malo y hay que aprender. Siempre digo que a mí el fútbol me ha dado más de lo que me ha quitado. Y lo que me ha quitado me lo ha terminado recompensando porque nunca me rendí. Eso es lo que debe hacer el club. Aprender de los errores y pensar que va a tener capacidad y posibilidades de recuperarse.