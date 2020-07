Josep ya es historia en la UD

Un amargo adiós. Y no por no esperado. El meta Josep Martínez (25-5-1998) pone rumbo al Leipzig alemán y no jugará más con la UD Las Palmas. El club isleño comunicó que el joven valenciano, traspasado el pasado mes de enero al conjunto de la Bundesliga, finalizaba su etapa como jugador amarillo. Pone así el punto final a una corta etapa de tres cursos en las filas grancanarias y después de 21 encuentros oficiales con la primera plantilla.

Josep, que cogió el testigo de Nauzet Pérez la campaña pasada y debutó dejando unas sensaciones prometedoras, demostró potencial para ir convocado hasta en dos ocasiones con la selección española sub-21 y, cómo no, fichado por un conjunto que no ha parado de crecer estos últimos años en la Bundesliga. Sin ir más lejos, el Leipzig, que acabó tercero en la tabla germana, disputará la fase de grupos de la Champions League.

Con todo, el guardameta deja atrás al equipo que le dio la oportunidad de dar el salto profesional y reconoció sentirse «triste» al no poder jugar los encuentros que le restan a la UD para dar por finalizado el campeonato doméstico. «Llevo tres años aquí y se me hace muy difícil dejar la isla, pero ahora dependo del conjunto al que pertenezco», expuso Josep en los micrófonos de la emisora oficial de la Unión Deportiva.

«Acerté en su día viniendo aquí. Estas tres temporadas han sido de mucho aprendizaje y lo vivido este último año podría equivaler a cinco. He crecido mucho profesional y personalmente», aseveró el arquero, que ha colaborado de manera directa en la casi consecución de la permanencia en la categoría este curso, puesto que en la vuelta tras el parón ha sido decisivo, incluso parando un penalti.

«Me quedo con muchos momentos, pero jamás olvidaré el día en el que debuté con Las Palmas», dijo el guardameta valenciano que, además, agasajó a sus compañeros con palabras de aliento para lo que queda por jugarse: «De continuar en esta línea, el equipo puede tener opciones de meterse en la promoción de ascenso».

Así pues, el camino de la UD y el de Josep se separan antes de tiempo. En Alemania lo quieren ya y el Leipzig es ahora el que manda sobre sus servicios. Quien sabe si en un futuro hay reencuentro. Lo que está claro es que el arquero dejará un grato recuerdo en Gran Canaria, pues siempre estuvo a la altura del escudo.