Jonathan Viera volvió a la UD para estas cosas

No se puede celebrar la victoria hasta que los tres puntos se añaden en la tabla clasificatoria. Y la UD dio una lección de carácter y fe a un Almería que estaba festejando el triunfo. El guion se alteró cuando, en el 89, Jonathan Viera cambió de rol. Abandonó el de pasador y se erigió delantero centro. El de La Feria tiró un desmarque que solo Navas vio y así fue como subió las tablas al marcador. Cuerpeó con el defensa, que se fue al suelo de forma famélica, y batió con claridad al meta Fernando. Un empate de gloria para seguir en puestos de promoción de ascenso que, además, se consiguió en el templo del líder.

Sin filtros ni respeto. Como si solo existieran los tres puntos en los Juegos del Mediterráneo, aunque al final se repartieran uno cada uno, el choque arrancó sin medias tintas. Con ambos equipos exhibiendo colmillos y buscando sentenciar al arquero rival. La UD planteaba un duelo a los golpes, aún sabiendo que Sadiq era el rey de los puños. Cada galopada del delantero arriba se convertía en una pugna a vida o muerte para Ferigra y Curbelo, que multiplicaban ayudas. El primer intento llegó con un zurdazo de Pejiño a los 14 minutos. Cómo para no intentarlo, siendo el máximo goleador amarillo. Se fue fuera por mucho, pero era eso: un aviso. Eso sí, le costaba a Las Palmas trenzar fútbol claro. Acto seguido, Raúl Fernández tuvo que emplearse a fondo para salvar a los suyos. De la Hoz cazó un balón en el aire y su disparo iba a la red, pero ahí apareció el guante vasco para dejar el empate en el electrónico. Se preveía un enfrentamiento poderoso.

Eric barría todo a su espalda y se hacía fuerte con su velocidad, Pejiño intentaba el uno contra uno, aunque no encontraba brillo y Jesé, arriba, no recibía un balón en condiciones. Crecía el Almería y la UD aguantaba como podía los envites. Ramazani era un incordio y Sadiq sembraba pánico en cada carrera, pero Eric iba a doctorarse. En un mano a mano del joven extremo, que paró Raúl Fernández, llegó el primer tanto para los locales. Portillo cogió el rebote y, de primeras, la puso por encima, donde ni el portero ni Ferigra llegaban.

Pejiño, empeñado en marcar las diferencias, acariciaba el empate con una curva perfecta de derecha a izquierda. Su rosca la mandó a córner Fernando con una estirada digna de fotografía. Se quitaba las cadenas la UD. Ramazani respondía con otro latigazo que se marchaba por poco. Al descanso, uno abajo.

Mel movía ficha con la sustitución de Pinchi por Moleiro. Y la entrada del gallego agitaba algo a los suyos. Ramazani, el mejor del cuadro almeriense, caía lesionado y Cardona respiraba tranquilo. Pero la amenaza de Sadiq seguía presente y Ferigra lo sentía en su carne, viendo amarilla en una jugada en la que el pichichi ya había metido una marcha más. No le terminaban de salir las cosas a Las Palmas, que no encontraba a Viera ni a Jesé. Solo cuando Pejiño encaraba podía pasar algo diferente. Lo fiaba todo a su calidad y al empuje de los suyos. En el 64 probó fortuna el de Barbate con la derecha y casi la cuela por el primer palo. Jesé dejaba sitio a Sadiku. No tuvo su mejor tarde el delantero grancanario. Robertone, de falta, casi dejaba el choque finiquitado, pero Raúl volvió a tirar de reflejos.

Con el partido abierto y todavía con veinte minutos para igualarlo, entraban Loiodice y Navas por Fabio y Ferigra, que estaba amonestado. Pinchi acabó jugando de lateral izquierdo y todo cambió cuando el orden de los factores alteró el producto. Viera renegó de buscar a los delanteros y fue él el que tiró el desmarque. Navas leyó bien la jugada y la mandó largo. El zaguero se fue al suelo y Jonathan, que volvió para esto, igualó el marcador con clase y tranquilidad.

No fue un triunfo, pero por la forma en la que se consiguió se sintió igual. Porque la UD mordió al líder y en el segundo acto fue superior. Lo metió en su área y sumó un punto vital a orillas del derbi de más nivel de los últimos tiempos. Los playoffs son una realidad.