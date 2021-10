Don Jesús Gómez, el presidente que hizo historia en la lucha canaria

El comienzo de la década de los 70 fue una época difícil para la lucha canaria. La crisis deportiva e institucional dejaba al vernáculo deporte en una situación más que complicada, a pesar de la gran cantera que existía. El mundo político y social veía como se desmoronaba una seña de identidad y propusieron a Jesús Gómez que se hiciera cargo de la Federación de Luchas de Las Palmas, que, además de ser provincial, englobaba a otras modalidades como la greco, la libre y la olímpica, pero todas dependientes de la Federación Española que presidía Fernando Compte.

Jesús Gómez había sido presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas la década anterior, en la que se lograron muchos éxitos deportivos en el futbol aficionado y parecía el hombre idóneo. Proveniente del Banco de Canarias que había sido absorbido por el Central, le llevó a ser director de la entidad en Canarias y subdirector nacional al ser responsable de la zona sur de España.

Hombre cercano a Matías Vega Guerra, gozaba de popularidad y gran poder económico y social que puso al servicio de la lucha canaria, no en vano era un nacionalista empedernido y amante de lo autóctono en una época difícil, como eran los últimos años de la dictadura.

Su toma de posesión, en octubre de 1971, fue todo un acontecimiento social en la isla con la presencia de las primeras autoridades políticas, económicas y sociales, presidente de la federación española además de otras federaciones o Unión Deportiva Las Palmas, entre diferentes estamentos. En su discurso ya dejó claro cuál iba a ser su política para sacar del túnel a la lucha canaria y su llegada cambió radicalmente la percepción social del vernáculo deporte. En los primeros meses de su mandato se comenzó a notar su presidencia de una manera importante. A las pocas semanas, la lucha se veía en los prolegómenos de partidos de la UD Las Palmas, el primero ante el Córdoba. Se hacía un homenaje multitudinario al Pollo de Anzo y se inauguraba la escultura de lucha en la finca de los Rivero en Telde con la presencia de las primeras autoridades de la isla, algo que comenzó a ser frecuente.

Dotó al vernáculo deporte de una estructura federativa de la que carecía y le dio seriedad a las luchadas con la incorporación de los delegados federativos, que acudían a los terreros con chaqueta y corbata. Pepín Ruano así lo recuerda: «Jesús Gómez le dio prestigio a la lucha canaria y ha sido el mejor presidente. Tenía tanta influencia que le bastaba levantar el teléfono para solucionar un problema».

De opinión parecida es Domingo Gutiérrez, presidente del Guanarteme: «Creo que ha sido el mejor presidente de la lucha sin lugar a dudas. Las luchadas en el López Socas eran una fiesta, engalanado, con música y si hacían falta sillas, levantaba el teléfono y al rato aparecían mil sillas».

Luis Ramos no se queda atrás en sus calificativos: « Íbamos al campeonato de España de luchas y nos enviaba a Galerías Preciados para que nos hicieran un traje. Gracias a él, además de visitar a las autoridades si conseguíamos un título, hicimos varios saques de honor en el estadio Insular. Creo que ha sido el mejor presidente que hemos tenido».

Antonio Pérez Acosta, Tonono, también lo ensalza: «Hizo una gran labor en la isla y a partir de sus gestiones la lucha canaria comenzó a subir en todos los apartados pues se encontraba muy mal cuando llegó».

La prensa escrita dio un cambio radical al comenzar a dedicar más espacios a la lucha y, ya desde su nombramiento, comenzaba la reclamación para que se televisaran las luchadas, siendo el germen de lo que ocurriría posteriormente.

También en los programas deportivos de la radio ya era habitual hablar más del vernáculo deporte.

Internacionalización

Tres meses después de tomar posesión, ya hubo un encuentro internacional con Suiza en el López Socas, siendo el primero que se producía de esa categoría y los integrantes de la federación internacional visitaron las islas para conocer nuestro deporte, lo que fue el principio de la salida al exterior de la lucha canaria. Su influencia propició que la televisión nacional visibilizara la lucha en programas como «La Unión hace la Fuerza» o el «1, 2, 3 responda otra vez», el más famoso de la historia de la pequeña pantalla en España, no sin cierta polémica.

Con su llegada hubo tres puntos vitales en su programa y que cumplió en buena parte: organización, reglamentación y actividades.

En la federación intentó seguir el éxito que tuvo en el fútbol y le dotó de personal administrativo que no había, además de la creación de comités que tampoco existían, nombrando y dando autonomía a las delegaciones de Lanzarote y Fuerteventura que dependían de la federación de Las Palmas, lo que hizo que tuvieran un gran impulso.

Con el apoyo de las costumbres ancestrales, expuso que la normativa había que cumplirlas a rajatabla a pesar de los inconvenientes y los defectos. «Una de las características de nuestros aborígenes era que a los que quebrantaran las leyes se les arrojaba de un risco», llegó a decir para que se viera la importancia de cumplir las normas en un deporte un poco anárquico en este aspecto.

Abogó por la confección de reglamentos orgánicos sobre organización y competencias, reglamentos de premios y sanciones y reglamentos de la propia lucha, pidiendo a los clubes seriedad y disciplina, al igual que a los luchadores. También instauraba los delegados federativos y los médicos en las luchadas además de la fuerza pública y solicitaba que los clubes se presentaran a todas las luchadas y les obligó a tener un equipo juvenil para promocionar la base.

Su plan de revitalización de la lucha canaria pasaba por los equipos y decía que «a los clubes hay que protegerlos pues son la piedra básica de la lucha canaria, incrementando su número, apoyar a los que existen y revivir los extinguidos».

El fomento de la lucha y la promoción debía empezar por los medios de comunicación en general y en la televisión en particular, según su ideario. «El poderoso empuje de la televisión puede hacer mucho si se televisan luchadas e incluso dando lecciones», dijo en su toma de posesión. Pedía la entrada de la lucha canaria en los colegios de mano de los maestros y que también llegara a los extranjeros que nos visitaban además de en las flotas extranjeras del puerto o en los tres ejércitos. El catón de la lucha canaria fue una idea suya que ha perdurado con el tiempo.

Revolucionario en su tiempo

Su ambicioso plan buscaba que pudiese haber competiciones insulares, regionales, nacionales e internacionales. Pedía una preparación atlética de los luchadores, un control médico de los mismos a través de las prestaciones de la mutualidad y el apoyo a la investigación histórica y literaria sobre la lucha canaria y que se elaborara un monumento sobre el vernáculo deporte, erradicando además «la total pobreza que rodea a la lucha en especial a los medios que tiene». En 1974 inauguraba el monumento a la lucha canaria en el Parque Olímpico de la capital grancanaria.

Otro de sus objetivos fue que en cada municipio existiera al menos un terrero en condiciones y que se mejorara los existentes, pidiendo ayuda tanto a la Federación Española como a los cabildos de las islas para conseguirlo. La federación no cumplió, pero los cabildos, con los años, se han postulado como defensores del deporte autóctono.

«¡Quien ayuda a la lucha canaria, lucha por Canarias!» le gustaba decir y fue el final de su plan ambicioso para elevar la importancia del vernáculo deporte.

En 1974 asistieron a las luchadas 141.000 personas y en 1975 más de 200.000, habiendo logrado que la lucha fuera un poco más seria, más vistosa y emocionante, lo que atrajo al público nuevamente.

En su despedida reconoció que no logró todos los objetivos: «La liga interregional no funcionó bien, no hubo perfeccionamiento en el colegio de árbitros y las inversiones para terreros no han sido las que me hubiera gustado. Aunque ha mejorado, algunos clubes no lograron la progresión física y gimnástica de sus luchadores», declaró entonces.

Viendo además que la Delegación Nacional de Deportes y la Federación la Española no cumplía con su cometido de mayor apoyo a la lucha canaria, dimitió en 1976 y fue la primera persona que, públicamente y en carta a la Federación española y que publicaron los medios de comunicación, solicitó una Federación Nacional de Lucha Canaria independiente.