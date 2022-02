Intensa actividad en los terreros con luchadas llenas de emoción y calidad

La Tercera Categoría entra en su sexta jornada que se disputará íntegramente en la noche de este viernes. Hay un choque estelar que sobresale, pues el líder invicto, Los Guanches, se enfrenta en Cardones, a las 21.00 horas, como en todas las luchadas de la categoría, al segundo clasificado, Almogarén Queso Flor Valsequillo.

Los visitantes tienen la plantilla más poderosa, pero Los Guanches marchan invictos en el liderato y eso da un plus a sus luchadores. Esta noche se comprobará de que son capaces los dos, pero de los cuatro aspirantes a disputar la final, son los que a priori parten con cierta ventaja. Si el triunfo es para los aruquenses, habrán dado un paso de gigante por una plaza en la final, pero si es para los visitantes, se apretarán las primeras posiciones.

En otro encuentro con equipos con destacados, el Tinamar recibe en San Mateo al Adargoma. El choque mide a los dos equipos con destacados que están a estas fechas descolgados en la tabla. El que consiga los tres puntos, también elevará la moral para próximos choques.

En el Tomás El Bombero de Lomo de Los Frailes, el Santa Rita Autos Rosso es favorito ante el Unión Agüimes Cicar B que no tiene destacados y si vence, los tres puntos le permitirán seguir entre los aspirantes a la final. Si los visitantes dan la campanada se asegurarían ya una plaza en la final de equipos sin destacados.

El Estrella visita el terrero del Vecinos Unidos Agua de Firgas que no tiene destacados, con la idea de sumar tres puntos más que le mantenga en la parte alta. Los sureños son favoritos con su dúo Norberto Morales y Yeray Mayor que los ha llevado a la actual clasificación. Si además pueden contar con el otro destacado C, Néstor Mejías no se le debe escapar la victoria.

En Vecindario y sin destacados, el Unión Sardina SPAR Gran Canaria, tiene la oportunidad de lograr tres puntos que le acerquen a la final de consolación si derrota al Unión Doctoral que se mantiene todavía sin puntuar

Esta noche, a las 21.00 horas, habrá dos choques de la sexta jornada de la superliga de segunda del Cabildo de Gran Canaria. En La Gallera del López Socas, terrero Santiago Ojeda, el Guanarteme Grupo Power se las verá con el BNI Unión Gáldar, en un choque interesante que puede estar marcado por las ausencias de los locales, si se confirma la lesión de su destacado B y máximo tumbador del campeonato, Cristo Izquier.

Y en Ingenio, el Maninidra se mide al Castro Morales Panadería Valerón en otro encuentro igualado y que se puede decidir por detalles de los luchadores de la parte alta. Los de Tonono, que han tenido muchas bajas en este campeonato, no están haciendo una gran campaña, pero ya puntuaron el pasado fin de semana por lo que desean seguir igual.