«Ha sido un año inolvidable, sería un sueño poder conseguir una medalla»

De Guanarteme para el mundo. Una directora de juego que desprende magia y con un presente y un futuro para ilusionar y para soñar. Maite Cazorla, de 23 años, está en la lista definitiva de 12 jugadoras que España presentará en el Eurobasket de Valencia, que tendrá lugar del 17 al 27 de este mes. Un motivo de orgullo para el baloncesto canario que también cuenta con la grancanaria Leonor Rodríguez y con Astou Ndour entre las escogidas por el seleccionador Lucas Mondelo.

«Estoy muy contenta. Creo que todo el mundo desde pequeñito cuando estás en la selección en las categorías inferiores quiere llegar a la absoluta. Estoy muy agradecida», valora repleta de felicidad a este periódico.

La jugadora se estrenará en una gran cita con una España que, desde la llegada del preparador catalán al banquillo, puede presumir de haber obtenido tres medallas de oro (Eurobasket de Francia en 2013, Eurobasket de la República Checa en 2017 y Eurobasket de Serbia en 2019), dos de plata (Mundial de Turquía en 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016) y dos de bronce (Eurobasket de Rumanía y Hungría en 2015 y Mundial de España en 2018) de forma consecutiva, persiguiendo en esta edición subirse al podio por octava ocasión seguida en un torneo de altura.

«Es verdad que debuté el año pasado en noviembre, pero tenía ganas de ir a un torneo oficial y jugar con este equipazo», apunta sobre un plantel que cuenta con Silvia Domínguez, Cris Ouviña, Laia Palau, Queralt Casas, María Conde, Alba Torrens, Raquel Carrera, Laura Gil y Tamara Abalde.

Cazorla, quien capitanea a las jóvenes que componen un factor trascendental en el proceso de renovación del combinado nacional, firmó un curso para enmarcar en el Perfumerías Avenida de Salamanca, tras conquistar la Supercopa, la Liga Femenina Endesa y ser subcampeón de la Euroliga, brillando por su enorme aportación en el buen funcionamiento del cuadro dirigido por el exjugador del Club Baloncesto Gran Canaria Roberto Íñiguez.

Y es que la exterior del barrio de Guanarteme fue elegida como la revelación nacional de la temporada, tras promediar 7.2 puntos, 1.5 rebotes, 3.2 asistencias y 9.2 créditos de valoración en los 23 minutos de media que disputó en 30 choques en la fase regular de la competición doméstica.

«Ha sido un año inolvidable. Es verdad que hemos tenido altibajos, no solo por lesiones y momentos en los que no hemos estado bien, pero también por el tema del covid. El hecho de no poder hacer vida normal, pero, en general, la verdad es que ha sido un gran año», analiza.

En el arranque de la concentración del equipo español femenino absoluto, CANARIAS7 publicó una imagen que despertó admiración por juntar a las tres grancanarias presentes en ese momento: Maite Cazorla, Leonor Rodríguez y Leticia Romero -esta última fue el primer descarte del seleccionador para la cita continental y para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto-.

«Estaba muy contenta de poder coincidir con estas dos canarionas. Con Leti coincidí cuando era pequeñita en el SPAR Gran Canaria y con Leo me acuerdo de verla jugar ahí también. Y luego he tenido la oportunidad de jugar con ella -son compañeras en el Perfumerías Avenida-, pero la verdad es que estoy súper contenta», argumenta.

Palabra de Mondelo

«Maite Cazorla está tirando la puerta a patadas». Así de rotundo se expresó Lucas Mondelo en una entrevista a este periódico el pasado 15 de mayo, cuando fue cuestionado por el impacto de la grancanaria y por sus opciones de estar en la lista definitiva tras acceder a la preselección.

«Él confía en nosotras y en mí. Quiere que sea yo misma, que, al final, estoy aquí por lo que he hecho todo el año y que haga lo mismo. Confía mucho en nosotras y está ilusionado como nosotras», manifiesta Cazorla desde la humildad y con una tranquilidad que desaparece en el parqué, dando paso al desparpajo y al talento para deslumbrar.

Cazorla habla de ilusión y es inevitable no hacerlo y estarlo con un grupo que, si bien tiene las ausencias de piezas capitales en competiciones anteriores como Laura Nicholls, Anna Cruz o Marta Xargay, nunca desiste en su empeño de continuar escribiendo muchas de las páginas más brillantes del deporte español. Muchas de las integrantes de este plantel ya han tocado el cielo, pero la directora de juego del Perfumerías Avenida quiere conseguirlo por primera vez.

«Está claro que todo el mundo quiere ganar y sería un sueño poder conseguir una medalla, pero, al final, lo importante es competir y dar la mejor versión de nosotras», asegura.

Cazorla, hermana de los exjugadores del Baskonia -entre otros equipos- Juan Pedro y Carlos, se formó en el Segle XXI catalán desde los 14 años tras comenzar en las categorías inferiores del Teresianas y del CB SPAR Gran Canaria, justo antes de incorporarse a la Universidad de Oregón Ducks, donde hizo historia llevando a su conjunto a la lucha por el entorchado universitario.

Cuestionada por los mensajes de una familia que respira baloncesto, comenta que «obviamente, me dan la enhorabuena, pero me dicen que siga trabajando, que siga haciendo lo que estoy haciendo y, sobre todo, que disfrute del camino».

Ese camino que está recorriendo con paso firme y muy seguro.