La industria del deporte canario aporta 760 millones en ingresos fiscales directos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:09

La industria del deporte en Canarias aportó, en 2024, un total de 760 millones de euros en ingresos fiscales directos, lo que se une a los 2.586 millones de euros anuales de impacto, equivalente al 4,45% del PIB regional. Son cifras que recoge el Estudio de Impacto Socioeconómico de la Industria del Deporte en Canarias, presentado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria -el martes fue el turno de Santa Cruz de Tenerife- por el Clúster de la Industria del Deporte en Canarias (CIDECA).

El documento –primero de esta naturaleza que se elabora en el Archipiélago- ha sido financiado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y realizado por la consultora KPMG. El presidente de CIDECA, José Hernández, desgranó su contenido y su relevancia en una presentación que tuvo como escenario la sede de la Confederación Canaria de Empresarios. El evento, introducido por su vicepresidenta, María de la Salud Gil, contó con la participación de autoridades regionales, organizaciones empresariales y miembros asociados,

La aportación fiscal de la industria del deporte arroja uno de los guarismos de mayor calado, pues en 2024 alcanzó los 760 millones de euros de manera directa, que aumentan hasta los 1.690 millones si se aglutinan también los impactos indirectos e inducidos. De esta cifra, 389 millones proceden del IGIC (23%), 511 millones de cotizaciones a la Seguridad Social (30%), 294 millones de IRPF (17%) y 496 millones derivados del Impuesto de Sociedades e Impuestos Especiales (30%). Además, según el informe, por cada euro invertido por el sector público en la industria del deporte, se generan 3,4 euros recaudados vía impuestos, lo que subraya su elevada rentabilidad social y económica.

Los mencionados 2.586 millones de euros anuales de impacto directo -un 4,45% del PIB del Archipiélago-, sitúa a Canarias por encima de los niveles publicados por otras comunidades autónomas y consolida al deporte como un motor económico estratégico en las islas. El 76% de ese número (1.962 m€) proviene del sector privado. Si se suman los efectos indirectos (2.155 m€) e inducidos (1.001 m€), la aportación de la industria deportiva alcanza, en números del año 2024, los 5.742 millones de euros.

Estas cifras suponen una importante repercusión en términos de empleo. La industria suma 28.667 puestos directos a tiempo completo, a los que se unen 16.789 indirectos y 20.965 inducidos, para un total de 66.421 empleos, confirmando la elevada capacidad de generación de trabajo del sector. Por cada millón de euros aportado al PIB, se crean 10 empleos directos.

El análisis refleja que el desarrollo de la industria del deporte en Canarias avanza impulsado por tendencias estructurales y emergentes que refuerzan su arraigo territorial y su impacto económico, social y cultural. La consolidación del archipiélago como marca deportiva, la riqueza natural que fomenta prácticas sostenibles, la creciente orientación hacia la salud y el bienestar, y el papel del deporte como herramienta de cohesión social se combinan con una mayor colaboración entre instituciones, la incorporación de tecnología y el impulso del conocimiento especializado. Todo ello configura un ecosistema deportivo dinámico, innovador y estratégicamente conectado con las necesidades del territorio.

En cuanto a los segmentos o capitales analizados en este Estudio de Impacto Socioeconómico de la Industria del Deporte en Canarias -que puede consultarse en clusterdeportecanarias.org-, el alojamiento concentra el mayor peso con un 28,2%, seguido de los clubes de élite, deporte federado y sociedades anónimas deportivas (12%), el comercio (10,9%), la hostelería (9,9%) y el sector público (8,5%).

Actualmente, el Archipiélago reúne 54 CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) relacionados con el deporte, contando con 2.600 empresas, lo que sitúa a las Islas como la quinta comunidad autónoma en número de empresas del sector, con un 6% del total nacional y un crecimiento del 7,2% en 2024, el segundo mayor del país tras Andalucía. Estas empresas representan el 1,8% del total empresarial canario, uno de los porcentajes más elevados de España.

Datos «rigurosos y comparables»

El viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno canario, Ángel Sabroso, quiso felicitar al Clúster y a KPMG por la elaboración de un documento que «coloca a Canarias en la vanguardia del análisis económico de la actividad deportiva en España», y quiso recalcar «la importancia de contar con datos rigurosos, fidedignos y comparables para tomar mejores decisiones desde todos los ámbitos, especialmente desde las administraciones públicas».

El presidente de CIDECA, José Hernández, aseguró que «lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se fomenta». Así, explicó que «el diagnóstico sobre qué peso tiene la industria del deporte en Canarias debía ser una de la principales acciones del recién creado Clúster de la Industria del Deporte, y tras seis intensos meses de trabajo es posible presentar unos datos que demuestran que el ecosistema que sostiene la actividad física y el deporte, también público pero principalmente privado, genera economía y empleo suficientes para consolidarse como un motor estratégico de la economía de las Islas».

El informe técnico presentado este martes recoge igualmente datos en cuanto a hábitos deportivos, como el que refleja que un 52% de la población canaria realiza actividad física semanalmente, situándose en la media nacional. El 22,8% practica deporte a diario, el 33,5% lo hace de forma ocasional y el 40,8% no practica actividad física, cifras similares a las del conjunto del Estado. Canarias cuenta con 211.671 personas federadas y 61 federaciones deportivas, lo que evidencia un tejido deportivo claramente consolidado.