Inapelable derrota del Heidelberg Volkswagen ante un Avarca Menorca que no dio opción (0-3)

El resultado final de 0 a 3 a favor de las de Josep Llorens, con tres parciales idénticos de 18 a 25, demuestran la superioridad del equipo visitante

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:14

Se esperaba mucho del duelo de este domingo en el Miguel Solaesa entre el Heidelberg Volkswagen y el Avarca de Menorca, dos primeros clasificados de la Liga Iberdrola, pero poca historia tuvo un partido en el que las visitantes dominaron de principio a fin, infringiendo la primera derrota de la temporada al conjunto de Santi Guerra.

Desde el inicio del encuentro las menorquinas salieron sabiendo que para ganar en el Solaesa tenían que hacer un partido casi perfecto, y así lograr romper la racha de 20 meses sin perder del Heidelberg en su pabellón, de esta manera, con una defensa espectacular y haciendo mucho daño desde el saque, se imponía en el primer set por 18 a 25.

En este primer set, tuvo lugar la lesión de una vieja conocida de la afición local, Camila Hiruela, que en un choque con una compañera se doblaba el tobillo, impidiéndole volver a la cancha el resto del encuentro.

No notaban el golpe, deportivo y moral, las de Josep Llorens, y manteniendo un altísimo nivel de juego volvían a tomar ventajas en el segundo set, haciendo que Santi Guerra, con el 11 a 16 en contra tuviera que pedir el segundo de sus tiempos muertos. Al final, otra vez 18 a 25, y 0 a 2 para el Avarca.

Se repetía la historia en la tercera manga, el Heidelberg siempre por debajo, tratando de acercarse a las visitantes, pero siempre incapaz de ponerse por delante, y un equipo el menorquín que no bajaba el ritmo y con el tercer parcial de 18 a 25 cerraba el partido y se llevaba los 3 puntos de una cancha en la que no ganaba nadie desde más de año y medio.

Tras esta derrota, el Heidelberg Volkswagen viajará a tierras sevillanas para rendir visita al Fundación Cajasol Andalucía, el próximo sábado, 15 de noviembre, a las 17:00 hora canaria.

