Viera: «El hueso puede estar en tres semanas, luego jugaré si soporto el dolor»

No le gusta a Jonathan Viera ver los partidos desde casa o la grada del Gran Canaria. El mediapunta disfruta en el terreno de juego y espera estar cuanto antes. Y pese a que el parte médico facilitado por el club estimaba unas seis u ocho semanas de baja, el capitán quiere acortar los tiempos. «El doctor es optimista, el hueso puede pegar en dos o tres semanas y desde que aguante el dolor, jugaré», expuso el malabarista de La Feria con una sonrisa pícara. La de los jugones.

«No sé exactamente cuánto tiempo requerirá esta cura. Es algo que no depende de mí, ni de cuantas horas invierta en la recuperación. Dependerá de que el hueso pegue. Es verdad que el doctor me ha dicho que es optimista. Puede estar de nuevo el hueso en dos o tres semanas y el resto dependerá de si yo soporto más o menos el dolor», dijo Viera durante el acto de Domingo Alonso en el Gran Canaria, donde dejó claro que estará cuando tolere el sufrimiento. «Desde que observe que pueda jugar, que no me impide el dolor para tocar el balón, lo haré», sentenció.

«Estoy ya sin muletas, que es un paso. Intentaré volver cuanto antes. El otro día vi al equipo bien», continuó Jonathan, que espera que mañana la UD sume, al fin, tres puntos fuera de casa. «Sería muy importante ganar el partido de San Sebastián para seguir enganchados arriba. Es muy importante que quien juega mantenga la buena dinámica de la victoria», afirmó el atacante.

Asimismo, sobre su buen hacer hasta que cayó lesionado, fue prudente. «Llevo mucho en esto. Sé que cuando la cosa va bien llegan los piropos y cuando las cosas van mal al primero que llega los palos. Y siempre reacciono igual, trabajando para que el equipo gane», dijo Viera, quien espera que no se eche en falta su figura hasta que vuelva a capitanear a los amarillos.