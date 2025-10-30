Hospital Perpetuo Socorro, Servicio Médico Oficial de la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas 2026

Gracias a este acuerdo, la prueba contará con un equipo médico altamente cualificado que velará por la seguridad y el bienestar de todos los participantes durante la jornada

La Fundación Puertos de Las Palmas anuncia la incorporación de Hospitales Perpetuo Socorro como Servicio Médico Oficial de la próxima edición de la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas, que se celebrará el 25 de enero de 2026.

Gracias a este acuerdo, la prueba contará con un equipo médico altamente cualificado que velará por la seguridad y el bienestar de todos los participantes durante la jornada. Hospitales Perpetuo Socorro reafirma así su compromiso con la promoción de la salud, el deporte y los hábitos de vida saludables, valores que comparte plenamente con la Fundación.

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas se consolida como una de las grandes citas deportivas del calendario canario. En esta edición, el Puerto de Las Palmas abrirá sus puertas para ofrecer un recorrido único junto al mar, en un entorno normalmente reservado a la actividad portuaria.

Como novedad, la edición 2026 acogerá también el Campeonato de Canarias de Media Maratón, ofreciendo a los atletas la oportunidad de medirse con los mejores del archipiélago y competir por el título regional.

Con la participación de Hospitales Perpetuo Socorro como aliado, la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas refuerza su compromiso con la excelencia, la seguridad y la promoción del deporte como herramienta de unión entre el puerto y la ciudad.

Las inscripciones siguen abiertas en la web oficial www.correfundacionpuertos.es.