Hosoe: «El Rocasa es el mejor lugar para cumplir mi sueño de jugar en Europa»

Mizuki Hosoe ya tiene ganas de ser una más en el Rocasa Gran Canaria. La nueva incorporación del cuadro teldense destaca, en sus primeras declaraciones ofrecidas al departamenteo de prensa del club, su «buena dinámica en ataque y en defensa. Me gusta trabajar muy duro en cada entrenamiento para poder ofrecer lo mejor de mí en cada partido, para ayudar a mi equipo a ganar».

«Me considero una jugadora de equipo, a la que le gusta ser muy trabajadora y disciplinada en defensa y que en ataque destaco por mi velocidad y mi uno contra uno», añade.

Para Hosoe, fichar por el Rocasa supone cumplir un sueño. «Me apetecía jugar en el extranjero, por lo que al darse la oportunidad de fichar para la próxima temporada me decidí a firmar, me pareció un buen lugar para proseguir mi formación como jugadora y poder alcanzar mis objetivos. Mi gran sueño desde pequeña era el de jugar un día en Europa y además soy consciente de que para poder llegar a la Selección Nacional absoluta y tener el honor de defender a mi país a nivel internacional, necesitaba adquirir más experiencia fuera de Japón y en este sentido, la Liga Guerreras Iberdrola y el Rocasa Gran Canaria en particular, me parecieron el mejor lugar para proseguir mi carrera profesional y de paso cumplir uno de mis sueños», asevera.

«Ya me he despedido de todas mis excompañeras y estoy deseando incorporarme lo antes posible a mi nuevo equipo para conocer en persona a mis nuevas compañeras», finaliza.