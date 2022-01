Hora de levantarse, mostrar colmillos y recuperar las sensaciones perdidas

Vuelta a la Eurocup para un Gran Canaria necesitado de buenas noticias. El choque de este miércoles (19.30 horas) ante el Cedevita Olimpia se antoja como capital para levantar los ánimos y recobrar el aliento competitivo. Es una cita importante para el devenir de los insulares, que incluso aspiran a pujar por la primera posición de su grupo en el torneo continental.

Y aunque no corren buenos tiempos en el seno del Granca, malherido y cada jornada aún más flácido. El último tropiezo, la derrota en Manresa (91-72), que deja ya seis de manera consecutiva en Liga Endesa, donde los claretianos no son capaces de ganar a nadie desde el 13 de noviembre de 2021, cuando pudieron vencer en el Arena al Baskonia (83-77). De resto, todo malos resultados. Así pues, en plena caída libre y sin frenos, los amarillos focalizan la Eurocup con el objetivo de recuperar sensaciones y de volver a confiar en su idea de juego. Tan solo los triunfos en la Eurocup estos últimos dos meses han dejado sonrisas en la caseta amarilla. Tres victorias y una derrota en la competición continental mantienen con mucha vida y esperanzas al Gran Canaria en el torneo, catapultando a los de Fisac a la segunda plaza. Mientras que en la ACB los claretianos se muestran famélicos, en la competición continental, de momento, se están sacando los colmillos. Quieren el pase a siguiente ronda los isleños y no piensan regalar nada.

1 Fichajes del rival Se han reforzado con Yogi Ferrell, que promedia 16,0 puntos y 7,0 asistencias en tres partidos; el pívot Alen Omic, viejo conocido del Granca; y el alero Zoran Dragic, que retorna a su hogar y que podría debutar hoy.

2 Al alza La escuadra de Liubliana llega tras asaltar la Fonteta y vencer por 85-97 a Valencia Basket. Han sido capaces de vencer en Valencia y en Gran Canaria, y de llevar al límite a la Virtus, que venció por 101-104 en el Arena Stozice. Es, por tanto, un rival en línea ascendente, con talento suficiente como para firmar una segunda vuelta que les permita estar en lo más alto de la tabla.

Pero no será fácil y el Granca lo sabe, pues en el enfrentamiento de la primera vuelta cayeron derrotados en el Arena por un ajustado 77-79. Tendrán que amarrar en corto los claretianos a Jacob Pullen, que en la ida firmó 27 puntos en una actuación estelar también en la dirección de juego. Además, será el segundo curso consecutivo que los amarillos visiten el pabellón esloveno. La pasada campaña, los insulares cayeron por 84-68 en su desplazamiento a Liubliana.