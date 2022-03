Honores para Javier Suárez, gerente del Real Club de Golf de Las Palmas

Sobre Javier Suárez, perteneciente al Real Club de Golf de Las Palmas, ha recaído el premio Gerente del año 2022 que otorga el Club Manager Education y que, orientado al campo del golf, reconoce la aportación profesional y ascendencia personal de las figuras que favorecen el impulso y crecimiento de esta modalidad así como su vocación por la profesión de gerente de club deportivo y social. Tiene enorme realce este galardón porque se deriva de las votaciones de todos los sectores de este deporte y en varias cribas que finalizan en un consejo especializado.

Javier Suárez es, además, el primer canario que lo recibe y que, según admite, «supone un punto culminante» a su carrera de méritos y que abarca desde los años noventa vinculado a instalaciones como El Salobre, Anfi o ahora el club decano. «Mi participación en Gran Canaria Golf desde el año 1999 hasta ahora ha sido interrumpida, teniendo en su origen el objetivo de trabajar todos los clubes y los gerentes en una promoción única en la isla, con un éxito demostrado en estos años, además de tomar parte activa en las reuniones trimestrales entre los gerentes. Todos los años hacemos presentaciones en jornadas formativas a personal de hoteles de la isla y colaboro en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la promoción del golf y doy conferencias en la escuela de negocio IDDA (Instituto de Desarrollo Directivo del Atlántico) sobre la gestión de los campos y su comparativa con el sector hotelero», destacó.

Suárez, que recogerá la distinción en fecha por determinar por la organización, se apuntó la gestión estelar de traer al mítico Arnold Palmer a España en 2010, en la que fue su segunda y última visita al país, además de ser actor en la implantación de los primeros sellos de calidad ISO 9000 en 2004 y el promovido por el Cabildo Insular SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística En Destino) y que el Real Club de Golf de las Palmas continúa con la certificación al día de hoy.

«Me cabe el honor de haber sido uno de los primeros gerentes con una formación especializada en campos de golf de España por la Golf Academy of America, uno de los centros pioneros en la formación de golf del mundo, establecido en 1974, y con la titulación 'Associate Degree in golf Operation and Management'. Tras mi graduación en San Diego Golf Academy, he tenido todo tipo de experiencias: gerente de campos comerciales como Salobre Golf Resort participando en la fase constructiva y gerente, responsable máximo en construcción de campos de golf y su mantenimiento en Anfi Tauro Golf diseño de Voon Hager y gerente durante su terminación, gerente del Club Social Real Club de Golf de Las Palmas Est 1891, el decano de España, en dos periodos distintos y con una experiencia acumulada de 25 años en el sector.

Este premio me da más motivaciones», añade. Ahora está inmerso en escribir un libro de la historia del Real Club de Golf de Las Palmas, entre otros proyectos.